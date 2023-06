Incendio a Roma, “residenti intrappolati mentre cercavano di fuggire su”. Palazzo sgomberato, 100 sfollati Il racconto dei testimoni: “Abbiamo cercato di spegnere le fiamme con idranti ed estintori. Porte sopra bloccate a causa dei lavori”

A cura di Pierluigi Frattasi

Alcuni residenti del palazzo di 8 piani andato a fuoco in via D'Onofrio ai Colli Aniene a Roma oggi pomeriggio probabilmente hanno cercato di raggiungere i piani alti per sfuggire alle fiamme, ma avrebbero trovato le porte sbarrate a causa dei lavori. A raccontarlo a Fanpage.it sono altri residenti dello stabile.

Il racconto dei testimoni

“Abbiamo pensato che alcuni probabilmente erano andati di sopra verso l'alto passando dall'altra scala – è la drammatica testimonianza di uno dei residenti – Ma è successo che sopra stanno facendo dei lavori. Hanno fatto le incastellature, per cui hanno per forza dovuto chiudere la porta di accesso alla terrazza. Quindi, quelli che correvano di sopra si sono trovati la strada bloccata, hanno cercato di ridiscendere”.

L'incendio è scoppiato attorno alle ore 13,30 di oggi, venerdì 2 giugno 2023, per motivi ancora da chiarire, e sarebbe stato preceduto da alcune esplosioni, come confermano sempre i residenti: “Abbiamo sentito alcuni botti all'inizio molto forti all'inizio. Ci siamo allarmati, ci siamo affacciati, abbiamo visto il fumo e siamo scesi di corsa”.

Palazzo inagibile, 100 sfollati

Attualmente sono ancora in corso le operazioni di spegnimento da parte dei vigili del fuoco. I vigili del fuoco stanno ispezionando tutti gli appartamenti per escludere la presenza di altri residenti coinvolti. Il bilancio al momento è di un uomo deceduto, sette ustionati, di cui tre gravi, e 10 intossicati. L'incendio ha coinvolto i ponteggi montati all'esterno del palazzo. Le fiamme hanno raggiunto il settimo piano. Sarebbero state coinvolte tre scale. L'edificio è stato dichiarato provvisoriamente inagibile e ci sono oltre 100 sfollati.

“I residenti hanno cercato di spegnere le fiamme con gli idranti”

I residenti sarebbero stati i primi a cercare di prestare soccorso, utilizzando gli idranti presenti in strada e gli estintori dei negozi. “Abbiamo cercato di attaccare i manicotti dell'acqua e cercare di spegnere le fiamme che erano al primo piano – racconta uno dei residenti – Erano scoppiati dei condizionatori, il gas aveva preso fuoco e stava dando fuoco alle serrande. Con gli idranti sotto i garage abbiamo cercato di spegnere il primo piano. E anche con gli estintori, poi sono arrivati i vigili del fuoco”.