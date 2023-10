Incendio a Monteverde: un uomo morto tra le fiamme della sua abitazione È accaduto alle 4.30 del mattino di oggi in viale Saffi. Purtroppo inutili i soccorsi dei vigli del fuoco e del 118.

Tragedia a Roma nelle prime ore di oggi, sabato 28 ottobre, nel quartiere di Monteverde un uomo è morto nell'incendio del suo appartamento. Erano circa le 4.30 quando è scattato l'allarme per le fiamme divampate al civico 4 di viale Aurelio Saffi, all'interno di un appartamento al pian terreno. Quando i vigili del fuoco sono arrivati e sono intervenuti nell'abitazione ormai per l'uomo non c'era più niente da fare, e non hanno potuto fare altro che recuperare il corpo una volta spente le fiamme. Con tutta probabilità la vittima è stata colta nel sonno rimanendo soffocata dalle inalazioni del fumo. Sul posto anche il personale sanitario del 118 e le forze dell'ordine. L'appartamento è stato dichiarato inagibile, ma senza conseguenze per la stabilità complessiva del fabbricato. Ancora da chiarire le cause dell'incendio: i rilievi dei vigili del fuoco dovranno stabilire l'origine delle fiamme.