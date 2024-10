Incendio a Minturno, madre e bimba di pochi mesi intrappolate sul balcone: i pompieri le salvano

video suggerito

A cura di Alessia Rabbai

Un incendio è divampato all'interno di un'abitazione nel Comune di Minturno in provincia di Roma. È successo nella mattinata di oggi, 29 ottobre. Le fiamme sono divampate all'interno di un appartamento, che si trova al terzo piano di un palazzo di tre. A rimanere coinvolte nel rogo sono state due donne, tra le quali una mamma e la sua bambina di pochi mesi, che sono rimaste bloccate sul balcone in attesa dei soccorsi. Sono stati momenti di paura, fino all'arrivo dei vigili del fuoco, che le hanno tratte in salvo.

Secondo le informazioni apprese al momento dei fatti la famiglia era in casa quando, per cause non note e ancora in corso d'accertamento, è divampato un incendio. Non è chiaro da dove siano partite le fiamme, forse dal malfunzionamento di un elettrodomestico, da una fiamma o una sigaretta dimenticate accese. Il fuoco si è sprigionato e ha invaso l'abitazione in breve tempo, impendendo alla famiglia di scappare dalla porta. Così mentre le fiamme si propagavano nell'appartamento tutte e tre si sono rifugiate sul balcone.

Ad intervenire in loro aiuto sono stati i vigili del fuoco, arrivata la segnalazione di incendio in corso alla Sala operativa. I pompieri giunti sul posto hanno raggiunto le due donne e la bambina con l'autoscala dall'esterno del palazzo e le hanno salvate, portandole a terra. Hanno avuto bisogno di essere sottoposte ad accertamenti, trasportati all'ospedale Dono Svizzero di Formia, per intossicazione da fumo. I vigili del fuoco nel frattempo hanno avviato le operazioni di spegnimento dell'incendio, che è stato domato. Presenti sul posto anche i carabinieri di Scauri per gli accertamenti di propria competenza. Da chiarire le cause che hanno provocato l'incendio.