Incendio a Guidonia, a fuoco il golf club Marco Simone dove si è tenuta la Ryder Cup Incendio a Guidonia, al Marco Simone Golf Club dove la scorsa settimana si è tenuta la Ryder Cup: a fuoco una tribuna, il fumo visibile a chilometri di distanza.

A fuoco uno degli stabili del Marco Simone Golf Club dove si è tenuta la settimana scorsa si è tenuta la Ryder Cup. Il rogo è partito nel pomeriggio di oggi, giovedì 5 ottobre e ha coinvolto uno dei capannoni che ha ospitato, meno di una settimana fa, il torneo internazionale di golf. Secondo le stime dei vigili del fuoco, intervenuti non appena scattato l'allarme, le fiamme avrebbero avvolto l'intera struttura: tre piani di circa 120 metri quadrati. Dalla prima struttura, le fiamme hanno avvolto anche quelle adiacenti. Per il momento non sembrerebbero esserci persone coinvolte, ma è ancora troppo presto per poterlo affermare con certezza. Sicuramente ci vorrà del tempo per concludere le operazioni di spegnimento e di messa in sicurezza della zona.

Il fumo denso visibile a chilometri di distanza

L'incendio, nella zona di Guidonia, è visibile anche a chilometri di distanza: un'alta e densa colonna di fumo nero spicca nel cielo azzurro. Come mostra l'immagine in basso, scattata per strada, il fumo si è alzato in breve tempo, sovrastando le case dei centri abitati. "Sono bruciati i campi da golf?", si chiede qualcuno sui social network. Altri rispondono che si tratterebbe delle tribune. Proprio le stesse, che appena pochi giorni fa, hanno accolto personaggi istituzionali, sportivi, del mondo dello spettacolo e appassionati di golf da tutto il mondo.

L'intervento dei vigili del fuoco

L'incendio, visibile anche da chilometri di distanza con la colonna di fumo nero e denso, è scoppiato nel pomeriggio di oggi. Non appena scattato l'allarme i vigili del fuoco hanno raggiunto il luogo dell'incendio con tre squadre di pompieri, due autobotti, un'autoscala e il nucleo Tas: con loro anche il funzionario e il capoturno provinciale. È ancora troppo presto per esprimersi sulle cause dell'incendio.

