Incendio a Frascati, va a fuoco una chiesa: il fumo esce dal tetto e sovrasta la croce

A cura di Beatrice Tominic

Le fiamme si sono sviluppate nella tarda mattinata di oggi, poco prima di pranzo e hanno avvolto la chiesa Sant'Andrea a Frascati. L'allarme è scattato verso le 12. 25 circa, in via del Fosso di Sant’Andrea nella cittadina di Frascati, sui Castelli Romani. Non appena arrivata la segnalazione, sul luogo del rogo sono arrivati i vigili del fuoco che hanno iniziato le operazioni di spegnimento nella chiesa coinvolta, la parrocchia di Sant’Andrea Apostolo. Un'alta colonna di fumo nero ha iniziato ad uscire dal tetto, sovrastando la croce sulla parte più alta del complesso architettonico.

L'arrivo dei pompieri e le operazioni di spegnimento

Subito dopo l'allarme, i vigili del fuoco sono arrivati sul luogo dell'incendio e hanno iniziato le operazioni di spegnimento prima e quelle di bonifica dell'area colpita poi. Sul posto, in particolare, sono arrivate tre Aps, due autobotti, una autoscala e i carri autoprotettori. Oltre ai pompieri, anche il capo turno provinciale e il funzionario di guardia sono arrivati nella chiesa di Sant'Andrea Apostolo per dare il proprio contributo nel corso dell'intervento.

I soccorsi e le cause dell'incendio

Non appena arrivati, è apparso subito chiaro che nessuna persona, fortunatamente, è rimasta ferita intossicata nel corso dell'incendio. L'intervento dei vigili del fuoco è stato necessario per evitare che le fiamme si propagassero su ulteriori parti della chiesa, in particolar modo delle strutture portanti, fatta eccezione della copertura del tetto. Le cause del rogo restano imprecisate: ora spetta alle forze dell'ordine chiarire cosa abbia dato origine all'incendio.