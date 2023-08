Incendio a Formia, anziano resta bloccato al letto e non riesce a scappare: muore un novantenne Dopo l’incidente a Chieti, l’uomo è stato immediatamente trasportato al Sant’Eugenio di Roma, dove è morto dopo 5 giorni di agonia.

A cura di Beatrice Tominic

Immagine di repertorio

È successo nella nottata appena trascorsa, fra le giornate di mercoledì 9 e quella di giovedì 10 agosto, a Formia, comune pontino sul litorale laziale. Qui, in via Catanzaro, in aperta campagna, verso le 3 del mattino è divampato un incendio. Le fiamme hanno avvolto un'abitazione privata all'interno della quale, nella camera da letto, stava dormendo un anziano.

Sul posto, non appena arrivata la segnalazione dell'incendio da parte del numero di emergenza unico (nue) 112, sono arrivati i vigili del fuoco del comando di Latina. Una volta sul posto, i pompieri si sono fatti immediatamente strada nella casa, grande circa 60 metri quadrati circa tutta disposta su un livello, per raggiungere la zona in cui stava dormendo l'uomo.

Il ritrovamento dell'uomo

I vigili del fuoco sono arrivati nell'abitazione e si sono fatti largo per iniziare le operazioni di spegnimento. Al loro arrivo, però, come riportato da Il Faro Online, le fiamme stavano già interessando la camera da letto. È stato a quel punto che hanno effettuato la tragica scoperta: sul letto, si trovava il corpo senza vita dell'uomo, un anziano di circa 90 anni, proprietario della casa. Subito dopo sono iniziate le operazioni di spegnimento.

Le indagini in corso

Oltre ai vigili del fuoco, sul luogo dell'incendio in breve tempo sono arrivati anche gli operatori, medici e infermieri, del personale sanitario del 118 che, una volta visto il corpo, non hanno potuto fare altro che accertare il decesso del novantenne. A loro, si sono aggiunti anche gli agenti della Polizia di Stato che, in collaborazione con i pompieri, stanno indagando per cercare di capire le cause che hanno dato origine all'incendio.