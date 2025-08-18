Incendio a Civitavecchia, colonna di fumo nero spaventa i bagnanti in spiaggia

Momenti di paura in spiaggia per i clienti di uno stabilimento balneare limitrofo al luogo in cui è scoppiato il rogo. Vedendo la colonna di fumo nero che si alzava a pochi metri da loro, i bagnanti sono scappati in strada.

Incendio di sterpaglie nel pomeriggio di oggi, lunedì 18 agosto, a Civitavecchia, litorale a nord di Roma. Stando a quanto si apprende, i vigili del fuoco sono al lavoro dalle 16.45 per spegnere le fiamme divampate nella zona di via Angelo Molinari, a nord del porto. I pompieri comunicano che sono impegnati nello spegnimento la squadra 17A e l'autobotte AB17.

Momenti di paura in spiaggia per i clienti di uno stabilimento balneare limitrofo al luogo in cui è scoppiato il rogo. Vedendo la colonna di fumo nero che si alzava a pochi metri da loro, i bagnanti sono scappati in strada. Gli uomini dei vigili del fuoco arrivati sul posto dalla caserma Bonifazi hanno evitato che le fiamme si propagassero ad alcuni capannoni commerciali che si trovano nelle vicinanze.

Non si segnala alcun ferito. Le indagini sono ancora in corso per tentare di accertare le cause dell'incendio.