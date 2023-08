Incendi nel sud pontino, bruciano più di 50 ettari di boschi: intervengono elicotteri e canadair Addio a boschi, macchia mediterranea e uliveti: nel sud pontino bruciano 55 ettari nei comuni di Lenola, Itri, Formia e Spigno Saturnia.

A cura di Beatrice Tominic

Sono cinquantacinque gli ettari andati in fiamme fra la giornata di ieri, lunedì 21 agosto 2023 e la scorsa notte. È questo il triste bilancio degli incendi che nell'ultimo periodo hanno colpito il sud Pontino. Non si registrano persone coinvolte, ma il danno alla natura è irreparabile. Colonne di fumo si sono alzate verso il cielo dalle colline, ettari di boschi, di macchia mediterranea e di ulivi sono stati bruciati. Per spegnere le fiamme è stato richiesto l'intervento di numerose squadre di vigili del fuoco che sono intervenuti con il supporto di canadair ed elicotteri per estinguere le fiamme.

Fra le zone più colpite, quelle del comune di Lenola a Monte Chiavino; Itri nella Contrada Marciano; di Formia a Castellonorato e di Spigno Saturnia.

Gli incendi nel sud Pontino

Le prime fiamme si sono sviluppate alle 12 di ieri, lunedì 21 agosto, nel comune di Lenola, sul Monte Chiavino, in zone difficilmente raggiungibili da terra a causa della morfologia del territorio. Bruciati ettari di boschi, macchia mediterranea e piantagioni di ulivo. Così, a supporto della squadra dei vigili del fuoco 11A di Fondi e di diverse squadre di protezione civile per le operazioni di spegnimento sono stati inviati anche un Canadair, un Erickson S-64 (Cochise), entrambi della flotta aerea antincendio del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, ed un elicottero regionale.

Nel Comune di Itri Contrada Marciano, invece, le fiamme sono hanno avvolto la vegetazione sia domenica che lunedì, bruciando circa 20 ettari tra macchia mediterranea e arbusti. Anche in questo caso, le squadre di pompieri si sono avvalsi del contributo di due Canadair, della squadra 5A del distaccamento di Gaeta e di diverse squadre di volontari di protezione civile.

Infine, nella notte fra domenica e lunedì, nuovi roghi sono scoppiati nel comune di Formia, nella frazione di Castellonorato e in quello di Spigno Saturnia dove il fuoco ha divorato circa 25 ettari tra arbusti e boscaglia, avvicinandosi pericolosamente ai due centri abitati. Sul posto sono intervenuti già nel corso della nottata i vigili del fuoco di Gaeta: le operazioni di spegnimento sono durate fino al giorno dopo. Anche in questo caso sono intervenuti due elicotteri regionali ed un Erickson S-64 (Aquila Rossa) dei Vigili del Fuoco, insieme alla squadra dei pompieri 11A di Fondi e diverse squadre di volontari.