In un parco di Roma è stato ritrovato lo scheletro di una donna: era lì da oltre un anno Il macabro ritrovamento è avvenuto all’interno del parco di via Ettore Fieramosca al Pigneto. Si tratterebbe di una donna di circa trent’anni, unico segno di riconoscimento una catenina d’oro.

A cura di Redazione Roma

Un macabro ritrovamento è avvenuto in via Ettore Fieramosca, al Pigneto a Roma. Nel parco il cui ingresso si trova al civico 114, è stato rinvenuto lo scheletro di una donna. Delle spoglie del corpo, ormai completamente decomposto, non si conosce l'identità solo il sesso e l'età presunta. circa trent'anni. Unico di segno di riconoscimento: una catenina d'oro. Un mistero che per ora ancora non ha trovato una risposta: chi è? Perché il suo corpo è finito abbandonato in canale di scolo? È morta sola, viveva in strada e nessuno l'ha trovata? O è stata uccisa e il corpo nascosto? Domande ancora senza nessuna risposta. La speranza è che le analisi forensi possano aiutare a rispondere ad almeno alcuni di questi interrogativi.

Il ritrovamento durante i lavori di pulizia

Il decesso sarebbe avvenuto secondo i primi rilievi almeno un anno fa, dodici mesi in cui non è mai stato rinvenuto, ammesso e non concesso che si sia sempre trovato dove è stato rinvenuto. Le ossa e il cranio sono venuti alla luce nel corso di alcuni lavori effettuati con un escavatore, utilizzato per ripulire il terreno di proprietà di Ferrovie dello Stato, che lo ha tirato su da un canale di scolo.

I resti umani analizzati da un medico legale

Quando gli operai si sono resi conto che quelle che avevano davanti non erano ossa di qualche animale ma di un essere umano, hanno immediatamente chiamato le forze dell'ordine e l'area è stata transennata. Sul posto i carabinieri della Compagnia di Piazza Dante che hanno aperto un fascicolo. Le spoglie sono state affidate a un medico legale per essere analizzato, sarà eseguito anche l'esame del Dna, nella speranza di ricostruirne l'identità.