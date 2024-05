video suggerito

Il video della truffa del finto pedone a Roma: si butta per terra e finge di essere stato investito Come funziona la truffa del pedone investito sulle strisce? Ieri la segnalazione, ma diversi sono i guidatori nel quartiere Don Bosco che hanno pagato il truffatore. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Rosario Federico

Uno screenshot del video pubblicato dai canali social di "Welcome to Favelas"

Truffa gli automobilisti simulando prima l'investimento sulle strisce pedonali per poi chiedere un rimborso al guidatore. È successo a Roma in zona Don Bosco dove l'uomo è stato segnalato da un abitante della zona che ha ripreso tutta la messinscena con il proprio cellulare.

Ritorna così la famosa truffa del pedone investito, vista più volte nella Capitale. Il video che mostra la farsa è stato pubblicato ieri pomeriggio, mercoledì 1 maggio, sui canali social di "Welcome to Favelas".

Come funziona la truffa del pedone investito?

L'auto che passa, l'uomo che inizia ad attraversare a che all'improvviso batte le mani sui vetri laterali dell'auto e si getta a terra. I fatti sono stati segnalati da diversi utenti al profilo instagram di "Welcome to Favelas" nella giornata di ieri, mercoledì 1 maggio.

Non solo, oggi, giovedì 2 maggio, un utente ha inviato una dichiarazione scritta e firmata dove specifica di aver risolto il sinistro e di aver consegnato una somma di denaro come "risarcimento" al truffatore per essere stato investito.

Le segnalazioni in zona Don Bosco

"Purtroppo ci sono cascato lasciandogli dei soldi, abbiamo risolto amichevolmente il sinistro", scrive uno dei guidatori truffati al canale social di Welcome to Favelas. "Lo vedo sempre dalle parti di Don Bosco, fa finta di stare al telefono e distrattamente si aggira intorno le strisce pedonali", scrive un altro, aggiungendo anche un'emoji arrabbiata vicino alla frase.

Non solo le segnalazioni di denuncia, anche tanta rabbia sotto i commenti del post del video della messinscena che avviene con regolarità in zona Don Bosco. "A me hanno investito seriamente sulle strisce e ho perso un lavoro per questo, come risultato l'assicurazione ancora non mi ha risarcito un centesimo, questo si butta sotto le macchine e la gente lo paga", scrive.