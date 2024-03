In scooter insieme al figlio 13enne non si ferma all’alt, inseguito dagli agenti: morto 49enne Non si ferma all’alt e parte l’inseguimento, poi si schianta contro un’altra auto: morto un 49enne, grave il figlio 13enne che viaggiava in moto con lui. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Beatrice Tominic

30 CONDIVISIONI condividi chiudi

Immagine di repertorio (Fonte Getty Images)

Si trovava in sella allo scooter insieme al figlio tredicenne quando non si è fermato all'alt imposto dagli agenti di polizia. Ed è scattato l'inseguimento. Il motociclista, un quarantanovenne di origine bulgare, ha iniziato ad accelerare per sfuggire alla cattura quando, lungo la sua strada, ha trovato un'automobile. Lo scontro è stato inevitabile, l'impatto violentissimo. L'uomo è morto sul colpo, ferito gravemente il figlio che si trovava in sella allo scooter insieme a lui, di appena 13 anni.

L'inseguimento

Stava viaggiando lungo via Pietro Comastri, a Nettuno, quando ha trovato lungo la sua strada gli agenti del commissariato di Anzio Nettuno che hanno alzato la paletta e gli hanno intimato l'alt. Il quarantanovenne, invece, è andato dritto per la sua strada, accelerando. È stato in quel momento che i poliziotti sono partiti all'inseguimento della moto: oltre al quarantanovenne alla guida, anche il figlio dell'uomo, un ragazzino di 13 anni.

Stava procedendo nella fuga, quando si è trovato davanti un'altra automobile. Per il quarantanovenne è stato impossibile evitarla: l'ha presa in pieno. Lo scontro è stato violentissimo ed è morto sul colpo.

L'arrivo dei soccorsi

Non appena avvenuto lo schianto sono stati allertati i soccorsi. Sul posto, oltre agli agenti del commissariato che lo stavano inseguendo, anche gli operatori del personale medico dell'Ares 118, intervenuto con un'ambulanza. Una volta raggiunto il luogo dello scontro, si sono avvicinati all'uomo. La situazione è apparsa subito critica: per lui non c'è stato nulla da fare e i soccorritori sono stati costretti a dichiararne il decesso. Ferito gravemente, invece, il figlio tredicenne che si trovava in sella al veicolo insieme al padre che è stato immediatamente trasportato in ospedale.

I poliziotti sono rimasti sul posto per tutti gli accertamenti del caso: non è chiaro per quale motivo sia fuggito, ma dalle verifiche effettuate sul veicolo è stato scoperto che risulta rubato. Continuano le indagini per chiarire se avesse precedenti penali e ulteriori ragioni per fuggire.