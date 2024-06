video suggerito

In carcere da 22 anni per il femminicidio di Monica Moretti, esce e inizia a perseguitare una ragazza L’ha conosciuta proprio all’interno dell’istituto penitenziario dove stava scontando la sua pena a 22 anni. Una volta uscito, Raimondo Gaspa ha iniziato a tormentarla. E lei ha sporto immediatamente denuncia. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Beatrice Tominic

I carabinieri nel corso dell'operazione.

Condannato a 22 anni per il femminicidio della dottoressa Monica Maria Moretti, non appena uscito dal carcere ha iniziato a perseguitare una ragazza conosciuta all'interno dell'istituto penitenziario ed è tornato in cella, con un'ordinanza di custodia cautelare.