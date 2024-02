Il teatro Parioli cambia nome: l’omaggio a Maurizio Costanzo, svelata la nuova insegna Parioli Costanzo: si chiamerà così da adesso in poi il teatro in via Borsi. La decisione, presa dal direttore e i suoi soci, è stata svelata ieri insieme alla nuova insegna. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Beatrice Tominic

Per decenni nel suo palcoscenico ha ospitato il Maurizio Costanzo Show. Ed è così che, a pochi giorni dal primo anniversario della sua morte, è stata svelata la nuova insegna del Teatro Parioli, con l'omaggio al giornalista e autore. "Parioli Costanzo", si legge nella nuova insegna luminosa che troneggia all'ingresso della storica struttura, in via Giosuè Borsi al civico 20. Un omaggio che arriva per lo storico inquilino dopo aver trascorso 24 anni nel teatro ai Parioli, dove, dopo uno stop dopo il 2009, è tornato a registrare nel 2022.

L'annuncio, con la presentazione della nuova insegna, è stato fatto nella giornata di ieri, durante uno show speciale dedicato a Costanzo, dal primo anniversario della sua scomparsa, Dedicato a… Maurizio Costanzo, andato in onda nella seconda serata su Canale Cinque.

La serata in ricordo di Maurizio Costanzo

A ricordare lo storico autore, al timone della serata, Maria De Filippi che ha voluto al suo fianco anche tanti altri amici e colleghi, primo fra tutti Fabio Fazio. Così, all'interno del teatro che ha accompagnato l'attività di Costanzo fin dal 1985, sono stati ricordati momenti di lavoro e non solo, aneddoti e risate.

"Per Maurizio vogliamo lasciare cose che durino nel tempo – ha dichiarato il direttore del Teatro Parioli Michele Gentile, invitato a salire sul palco a fine puntata insieme a Pino Strabioli – I luoghi hanno un’anima, custodiscono i ricordi, i pensieri, le emozioni e i passi di coloro che li hanno percorsi. Così abbiamo deciso che da stasera il teatro si chiamerà Teatro Parioli Maurizio Costanzo". È stato in quel momento che, collegati con l'esterno, è stata svelata la nuova insegna luminosa.