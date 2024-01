Il sindaco di Monte Compatri: “L’omicidio del 14enne di stanotte ci lascia sgomenti” “Quanto accaduto ci lascia sgomenti, ma siamo a disposizione delle autorità”, il commento del sindaco di Monte Compatri. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Beatrice Tominic

Il sindaco di Monte Compatri, Francesco Ferri e il parcheggio nei pressi della stazione.

"È chiaramente un fatto che ci lascia sgomenti, me in qualità di sindaco ma anche tutta la comunità". Queste le prime parole del sindaco di Monte Compatri dopo l'omicidio del ragazzino di 14 avvenuto stanotte in un parcheggio poco distante dal capolinea della linea C della linea della metropolitana, Pantano. L'omicidio del quattordicenne è avvenuto verso le 3 della notte fra venerdì 12 e sabato 13 gennaio 2024, al confine fra il comune di Roma e quello di Monte Compatri, ad est della capitale.

Non si esclude che il movente possa derivare da una lite forse per un debito di droga, anche se la pista più battuta dagli inquirenti è lo scontro fra bande rivali e poi un gesto intimidatorio finito male. Il gruppo con cui si trovava il quattordicenne era composto interamente da maggiorenni. Fra loro anche il compagno della madre del ragazzino. Si trovavano in attesa dell'altra banda, nel parcheggio, quando da un'automobile in transito sono stati esplosi i due colpi di pistola che hanno raggiunto e ucciso il giovane.

Cosa è accaduto

L'allarme è scattato alle ore 3 della notte e riportava la segnalazione di un giovane ferito. Il quattordicenne è stato raggiunto da due spari che lo hanno colpito all'addome e ad una gamba. Non appena appreso di quanto accaduto sul posto sono arrivati gli operatori del pronto soccorso sanitario del 118. Per il ragazzino non c'era più niente da fare, ogni tentativo di salvarlo si è rivelato vano e i paramedici sono stati costretti a dichiararne il decesso. Oltre a loro a raggiungere il luogo della sparatoria i carabinieri che stanno indagando sul caso.

Il sindaco: "Siamo a disposizione, telecamere provvidenziali"

"Non appena appreso di quanto avvenuto siamo arrivati subito sul posto, a disposizione degli inquirenti e autorità giudiziaria e stiamo dando riscontro con tutte le immagini dal sistema di sorveglianza, anche degli ultimi mesi: le abbiamo implementate da poco", spiega il sindaco di Monte Compatri, Francesco Ferri.

"Siamo a disposizione, ho sentito il prefetto qualche ora fa, ho chiesto di convocare un comitato per la sicurezza giovedì prossimo. Parleremo dell'accaduto – continua – Ma non credo sia giusto parlare di un problema di bande giovanili nella zona. Non a caso, sembra che l'omicidio sia maturato altrove. Questo capolinea ha i problemi di tutti i capolinea delle metro, ma posso dire che fra amministrazione, polizia locale e tutte le forze dell'ordine c'è una piena collaborazione e cerchiamo di attenzionare la zona notte e giorno".

Le indagini

Nel frattempo continua il lavoro degli inquirenti che stanno analizzando le immagini registrate dai sistemi di videosorveglienza alla ricerca di elementi importanti. Secondo le prime informazioni il litigio fra le due bande sarebbe iniziato in un bar. I due gruppi si sarebbero allontanati dandosi appuntamento due ore dopo proprio nei pressi della stazione della metropolitana, in un parcheggio. A quel punto sarebbero partiti i due colpi: alla base dell'omicidio, forse una lite per un debito di droga. Ad indagare i militari della Compagnia di Frascati, coordinati dalla Procura di Velletri.

Proprio nella serata di ieri, come spiega una dipendente del locale, ci sarebbe stata una rissa in un bar che si trova a pochi passi dall'abitazione in cui viveva un ragazzo. "È successo poco dopo le 23 – continua – Succede spesso di trovarsi in mezzo a litigi, litigano ogni santa sera, ma mai così: sono arrivati giornalisti, carabinieri in almeno cinque o sei persone".