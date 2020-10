in foto: Mario Savarese, sindaco di Ardea

Confermata la positività del sindaco di Ardea, Mario Savarese. "Cari concittadini", ha scritto ieri il sindaco del Movimento 5 Stelle, "sento il dovere di informarvi di aver contratto il virus covid-19. Ne ho avuto conferma questa mattina". Come indicato dalla nota pubblicata sul sito del comune, Savarese e altri componenti dell'amministrazione comunale si erano sottoposti a test dopo essere stati a contatto con alcune persone risultate positive al coronavirus.

Nel messaggio affidato alla stampa, il sindaco specifica poi lo stato in cui si trova. "Le mie condizioni di salute non sono ottimali, ma non mi impediranno di lavorare da casa per tutti gli obblighi istituzionali. Sebbene la malattia abbia colpito limitatamente persone con carica politica, resta alta l'attenzione alla sicurezza dei lavoratori. Ho chiesto all'assessore, Dott. Possidoni, di adoperarsi per far sottoporre a screening tutto il personale comunale".

Altre quattro persone positive tra il personale comunale

L'assessore del Comune di Ardea, Alessandro Possidoni, ha comunicato che altre quattro persone sono risultate positive al Covid. Sono in particolare alcuni componenti della Giunta, un impiegato e un consigliere comunale, secondo quanto indicato sul sito del comune di Ardea. "Come da protocollo", scrive l'assessore sul suo profilo Facebook, "adesso inizieranno le procedure di tracciamento per identificare le altre persone con cui sono venute a contatto stretto". "Su indicazione del Sindaco stiamo organizzando una giornata in cui potrete svolgere questo test. Domani vi daremo tutte le indicazioni del caso in modo che possiate organizzarvi", concluide