Il preside del metodo senza voti avrebbe impedito la bocciatura di uno studente minacciando i prof Gianluca Consoli, dirigente scolastico del Liceo Peano, è a processo per violenza privata: avrebbe minacciato i prof impedendo la bocciatura di uno studente. Diventato noto per aver sperimentato il metodo di valutazione senza voti nella sua scuola. Il Consiglio d’Istituto lo difende. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Redazione Roma

Il dirigente scolastico del Liceo Peano di Vigna Murata è stato denunciato da un'insegnante per violenza privata: Gianluca Consoli è accusato di aver fatto pressioni indebite per evitare la bocciatura di uno studente. Il liceo scientifico aveva fatto parlare di sé per aver inserito in alcune classi il cosiddetto "Gianluca Consoli