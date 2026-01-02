Il mistero dell’allarme scattato al parcheggio del centro commerciale: “Lasciate i carrelli e uscite”. Cosa è successo

Paura al centro commerciale nella giornata di Capodanno dove nel pomeriggio di giovedì, primo gennaio, all'interno del parcheggio, ha iniziato a suonare l'allarme.

"Sono arrivata con le mie amiche al centro commerciale di Porte di Roma verso le 14.30, in macchina – racconta a Fanpage.it una ragazza che aveva deciso di inaugurare il nuovo anno con un film al cinema – Abbiamo subito notato la poca affluenza di persone, ma era il primo dell'anno, i negozi erano chiusi. Non ci abbiamo dato peso". Poi, però, dopo aver sentito gli altoparlanti qualcosa è cambiato. "Appena parcheggiato abbiamo subito iniziato a sentire questo annuncio strano. E ci siamo preoccupate".

L'allarme dagli altoparlanti: "Lasciate i carrelli e andate via"

A raccontare i fatti a Fanpage.it, la ragazza che il primo gennaio è andata al cinema a Porte di Roma e che, qualche ora dopo, ha deciso di pubblicare un video su TikTok per condividere l'intera scena con followers e utenti.

"Annuncio importante per tutti i clienti – si sente dire da una voce nell'altoparlante ripresa in video – Vi preghiamo di lasciare il negozio immediatamente. ci sono delle difficoltà tecniche dell'edificio. I bambini che si trovavano nella stanza giochi hanno già lasciato il negozio e sono al punto di ritrovo nel parcheggio. Lasciate i carrelli dove sono e procedete verso le porte con l'indicazione uscita di sicurezza". Un'evacuazione in piena regola che ha fatto preoccupare tutte le persone arrivate per andare al cinema. "Io ho sentito il messaggio e così come ero arrivata sono tornata a casa, senza neanche parcheggiare", ha commentato una persona sotto al video online.

"Pensavo che condividendo online il video sarei riuscita a capirci qualcosa". Invece non è ancora chiaro cosa sia successo e perché l'annuncio di un'evacuazione sia stato trasmesso a rotazione per tutto il pomeriggio.

L'allarme al centro commerciale: "Non sappiamo cosa sia successo, dopo ore continuava ad andare"

Una volta sentito l'annuncio, anche il gruppo di amiche è stato incerto su cosa fare. "Abbiamo pensato, rammaricate di andare via. C'era chi ipotizzava addirittura un allarme bomba. Poi la parte del gruppo più convinta ha avuto la meglio e, imperterrite, abbiamo deciso comunque di salire a vedere cosa fosse successo, sperando di trovare spiegazioni", spiega ancora.

"Non abbiamo trovato nessuno che sapesse darci informazioni. Appena entrate al cinema, ci siamo rese conto che nessuno parlava di quanto stava accadendo nel parcheggio e del messaggio degli altoparlanti, così ci siamo rassicurate". Il gruppo di amiche, rasserenato, ha trascorso il pomeriggio al cinema e si è accomodato in sala per il film.

"Siamo uscite dalla sala soltanto una volta finito e siamo tornate alla macchina. Una volta nel parcheggio, però, ci siamo accorte che gli altoparlanti continuavano ad andare e a trasmettere lo stesso annuncio – spiega – Abbiamo pensato magari ci fosse qualche malfunzionamento all'impianto di allarme, ma ci è sembrato tutto molto strano e non abbiamo ricevuto alcun commento da parte di chi lavora dentro la struttura…. Ad oggi ancora non capisco cosa sia successo".