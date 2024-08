video suggerito

“Il mio ex mi minaccia di morte, nessuno fa nulla”: 26enne pubblica i video violenti dell’uomo Sul caso è stata presentata un’interrogazione parlamentare urgente da Pd, Avs e M5s. La ragazza: “Ho sporto più volte denuncia presso i carabinieri, e nonostante i vari codici rosso le istituzioni sono sparite, lasciandomi nel terrore che possa raggiungermi e uccidermi”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Natascia Grbic

Partito democratico, Alleanza Verdi Sinistra e il Movimento 5 Stelle hanno presentato un'interrogazione parlamentare urgente sul caso di Elisa Aiello, la ragazza di 26 anni che da ieri ha denunciato pubblicamente le minacce di morte che riceve dal suo ex fidanzato. La giovane ha sporto denuncia sia ai carabinieri di Latina sia alla Polizia di Stato a Roma, ma per ora nessun provvedimento sarebbe stato preso nei suoi confronti. Sul caso si è attiva anche la Commissione Femminicidio del Parlamento. "Sulla segnalazione social della signora Elisa Aiello la Commissione parlamentare di inchiesta sul femminicidio, nonché su ogni forma di violenza di genere di concerto con le proprie capigruppo si è immediatamente attivata per la preliminare acquisizione dei dati e delle informazioni relative a questo caso così riverberato sui social, al fine di effettuare le opportune verifiche", ha dichiarato Martina Semenzato, presidente dell'organismo bicamerale.

"Subisco minacce di morte dal mio ex fidanzato da mesi ormai, si tratta di una persona di Rende conosciuta da tutti voi – l'appello di Aiello sui social – Ho sporto più volte denuncia presso i carabinieri, e nonostante i vari codici rosso le istituzioni sono sparite, lasciandomi nel terrore che possa raggiungermi e uccidermi. Vivo costantemente nella paura che questo possa accadere, come purtroppo accade tutti i giorni ad altre donne".

L'appello di Elisa Aiello è stato condiviso da migliaia di persone, che chiedono di non lasciare da sola la ragazza. La giovane ha pubblicato tantissimi video in cui si vede il suo ex fidanzato minacciare di morte lei e la sua famiglia. In un'immagine, il ragazzo fa anche il segno di tagliarle la gola. "Non avrà mai fine fino a quanto non ti avrò tra le braccia e inizierò a torturarti piano piano". "Ti aspetterò per tutta la vita fin quando non ti faccio a pezzi". Questi sono solo due delle centinaia di messaggi che il ragazzo ha inviato ad Aiello e pubblicato sul suo account TikTok (molti dei quali sono stati poi rimossi). Messaggi nei quali le dice chiaramente che ha intenzione di ucciderla, e in cui si mostra sprezzante verso le forze dell'ordine.

"Il caso di Elisa Aiello è spaventoso e da oggi penso sia arrivato il momento per le istituzioni di dare un segnale forte e deciso – ha dichiarato l'esponente dem Marco Furfaro, che insieme a M5s e Avs ha presentato un'interrogazione parlamentare – Siamo di fronte ad una ragazza di 26 anni che riceve minacce di morte pubbliche, da parte del suo ex fidanzato, tutti i giorni. Minacce e maltrattamenti iniziati a febbraio 2023. A nulla sono valse le denunce partite ai carabinieri di Latina. Nel frattempo è stata costretta a spostarsi di domicilio, rivolgersi a un centro antiviolenza e aspettare che le direttive del Codice Rosso vengano applicate. A febbraio 2024 questo criminale viene ascoltato dai carabinieri di Latina ma non succede nulla anzi da quel momento inizia a pedinare Elisa, a minacciare la mamma e come se non bastasse detiene anche un'arma da fuoco. Nessuna istituzione si sta muovendo. Pochi giorni fa, Elisa Aiello ha denunciato anche alla Polizia di Roma, dopo che il suo abusatore l'ha minacciata per l'ennesima volta di femminicidio sui social. Questa ragazza ha 26 anni e la vogliamo viva. Dobbiamo muoverci e in fretta".