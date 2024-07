video suggerito

Il lido deve chiudere e invita un cliente a uscire: bagnino accoltellato a Ostia L’aggressione si è consumato nel tardo pomeriggio di ieri, venerdì 26 luglio, sul litorale romano: a farne le spese un bagnino di 37 anni. Indagini in corso per indentificare l’aggressore. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Valerio Papadia

Immagine di repertorio

Pomeriggio di sangue quello di ieri, venerdì 26 luglio, a Ostia, sul litorale romano: un bagnino di 37 anni è stato accoltellato in uno stabilimento balneare. Stando a quando si apprende, il bagnino avrebbe invitato un cliente a lasciare il lido, dal momento che si avvicinava il momento della chiusura; tra i due sarebbe nata una discussione, al culmine della quale il bagnante ha preso un coltello e ha colpito il 37enne con un fendente al fianco.

Soccorso dai sanitari del 118, il bagnino è stato trasportato in codice giallo all'ospedale più vicino: le sue condizioni di salute non sarebbero gravi. Sullo stabilimento balneare sono giunti anche gli agenti della Polizia di Stato, che hanno effettuato tutti i rilievi utili a determinare la precisa dinamica di quanto accaduto, nonché per individuare il responsabile del ferimento del 37enne.