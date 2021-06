La Regione Lazio ha annunciato Junior Open Day vaccinali dedicati ai ragazzi dai 12 ai 16 anni nelle giornate di sabato 12 e domenica 13 giugno. Verrà utilizzato il vaccino Pfizer che, anche per i giovani, prevede il richiamo dopo 35 giorni dalla somministrazione della prima dose. A differenza degli altri Open Day, le prenotazioni non avverranno sul sito Ufirst, ma attraverso il portale classico delle prenotazioni allestito dalla Regione: Prenota Vaccino Covid, accessibile anche dal portale Salute Lazio. Nei prossimi giorni verranno rese note le modalità operative, ma l'assessore D'Amato ha già informato che adireranno anche i pediatri di libera scelta. Non è chiaro se le vaccinazioni verranno effettuate anche in alcuni centri vaccinali.

Open Week Over 18 AstraZeneca: da oggi le prenotazioni

L'assessore D'Amato ha annunciato anche una Open Week AstraZeneca dedicata a tutti i cittadini Over 18 da mercoledì 9 a domenica 13 giugno. In questo caso si dovrà fissare l'appuntamento con ticket virtuale sulla piattaforma Ufirst. Le prenotazioni apriranno a partire dalle 15 di oggi, martedì 8 giugno.

Le prenotazioni per fascia d'età: oggi via a 34-30

Dalla mezzanotte di oggi potranno prenotare i cittadini del Lazio della fascia d'età 34-30 (nati 1987-1991). Da giovedì 10 giugno alle 24:00 sarà la volta della fascia d'età 29-25 (nati 1992-1996) e infine domenica 13 giugno alle 24:00 via agli appuntamenti per l'ultima fascia d'età, 24-17 (nati 1997-2004). I ragazzi con meno di 17 anni dovranno rivolgersi al proprio pediatra, oppure approfittare degli Open Day organizzati dalla Regione Lazio, come quello in programma nel fine settimana.