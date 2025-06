video suggerito

Il killer di Denisa Maria Paun e Ana Maria Andrei rinuncia al riesame: Frumuzache resta in carcere Ha rinunciato al Tribunale del Riesame l’avvocato di Vasile Frumuzache, Diego Capano. Il 32enne, killer reoconfesso di Denisa Maria Paun e Ana Maria Andrei, resta in carcere. Accedi alla selezione delle news più rilevanti del giorno. Abbonati ora

A cura di Natascia Grbic

15 CONDIVISIONI condividi chiudi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Morte Denisa Maria Adas ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Il legale difensore di Vasile Frumuzache, Diego Capano, ha rinunciato al Tribunale del Riesame. Lo ha comunicato l'avvocato oggi all'udienza, rinunciando a portare avanti il ricorso contro la misura cautelare che ha stabilito il carcere per il 32enne, autore dei femminicidi di Denisa Maria Paun e Ana Maria Andrei. Capano, inizialmente, aveva presentato ricorso contro la misura, ma stamattina vi ha rinunciato.

Il trasferimento dopo l'aggressione

Vasile Frumuzache è stato arrestato tre settimane dopo il femminicidio di Denisa Maria Paun e un anno dopo quello di Ana Maria Andrei. Inizialmente portato nel carcere di Prato, è stato poi trasferito dopo che l'ex fidanzato di Andrei – e non un cugino come detto inizialmente – gli ha gettato olio bollente sul volto, causandogli ustioni di primo e secondo grado. Frumuzache è stato quindi trasferito, così come la sua famiglia, portata in una struttura protetta proprio per timore di ritorsioni.

Sequestrata vertebra nel campo con i corpi

L'uomo ha confessato solo i femminicidi di Paun e Andrei, negando vi siano altre vittime. Nel capo dove aveva cercato di far sparire i corpi sono stati trovati un paio di slip, quella che sembra una vertebra umana e una ciocca di capelli. Tutti i reperti sono stati sequestrati, in attesa che le analisi dicano se appartengano ad altre donne vittime dell'uomo. L'ipotesi dei carabinieri e della procura di Prato è che Frumuzache o sia un killer seriale, oppure un sicario della criminalità organizzata romena con il compito di uccidere le ragazze che non volevano lavorare per loro.

Leggi anche In Romania i funerali di Denisa Maria Paun, la ragazza uccisa a Prato da Vasile Frumuzache

In Romania i funerali di Denisa Paun

I funerali di Denisa Maria Paun si sono svolti domenica alle 12 a Dejesti, in Romania, città natale della ragazza. Molte persone hanno partecipato alle esequie per porgere un ultimo saluto alla giovane ed esprimere la propria vicinanza alla famiglia Paun. Non sono stati ancora restituiti alla famiglia, invece, i resti di Ana Maria Andrei. La scomparsa della ragazza è stata trattata come allontanamento volontario, e il suo caso non era mai arrivato all'autorità giudiziaria.