Il governo raddoppia iva su pannolini e assorbenti, Pd a Rocca: “Serve un fondo famiglie nel Lazio” Le consigliere regionali del Pd Emanuela Droghei e Marta Bonafoni hanno presentato una mozione con cui si impegna il presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca, a istituire un fondo per le famiglie.

A cura di Enrico Tata

Nel testo della manovra del governo Meloni è previsto il raddoppio dell'iva, che passa dal 5 al 10 per cento, sui prodotti per l'infanzia e per l'igiene femminile. Cioè, per esempio, pannolini, latte in polvere e assorbenti.

E proprio nei giorni scorsi lo studio ‘Changes Unipol' realizzato da Ipsos sugli italiani e la denalità ha mostrato come la metà degli abitanti di Roma non abbia figli e che solo il 34 per cento abbia in progetto di averne. Lo stesso studio mette anche in evidenza che le motivazioni della denatalità sono per il 46% derivanti da motivi economici e dal costo elevato della vita.

Proprio per questo e considerando che la Regione Lazio ha già deciso di non rinnovare il cosiddetto ‘fondo taglia tasse' per le famiglie con redditi fino ai 40mila euro (per cui i cittadini del Lazio pagheranno più tasse nel 2024), il Partito democratico ha presentato una mozione che impegna il presidente Rocca e la sua giunta a istituire un fondo a sostegno delle famiglie.

Con la mozione, che ha come prime firmatarie le consigliere regionali del Pd Emanuela Droghei e Marta Bonafoni, si impegna il presidente della Regione Lazio

a porre in essere tutte le azioni necessarie al fine di istituire un fondo a sostegno delle famiglie e delle donne per l’acquisto di prodotti per l’igiene femminile e prima infanzia, rimborso spese baby-sitting, rimborso spese iva prodotti per bambine e bambini fino ai 2 anni di età e voucher per l’acquisto di prodotti per l’infanzia.

Spiega Droghei: "La destra parla da sempre di attenzione alla natalità, ma tra il dire e il fare c’è una grande differenza. La destra al governo nazionale aumenta l’Iva sui prodotti per l’infanzia e per l’igiene femminile. La motivazione? La misura non ha portato i benefici attesi".

Secondo Droghei, "in questo momento storico economicamente complesso e con una denatalità sempre più alta dove Roma, ad esempio, segna un -10% rispetto al 2021, le istituzioni devono mettere in campo azioni a favore delle famiglie e non certamente tagli".