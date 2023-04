Il disastro della Metro A a Roma: 161 disservizi e 28 ore di interruzione per guasti nel 2022 I risultati di un’indagine condotta da Acos, Agenzia per il controllo e la qualità dei servizi pubblici di Roma Capitale, analizzando i tweet di Atac.

A cura di Enrico Tata

Soltanto nel 2022 sulla Metro A di Roma si sono verificati 161 disservizi e la linea (in tutto o in parte) è rimasta chiusa al pubblico per ben 28 ore. Per il 61 per cento dei casi, si è trattato di guasti tecnici e per il 16 per cento di blackout sulla linea elettrica. Soltanto il 32 per cento dei disservizi, infine, è riconducibile a fattori esogeni, cioè non dipendenti da Atac. Questi i risultati di un'indagine condotta da Acos, Agenzia per il controllo e la qualità dei servizi pubblici di Roma Capitale, analizzando i tweet di Atac.

La tratta maggiormente penalizzata è quella tra Ottaviano e Battistini, che da sola vale più della metà delle ore di chiusura per disagi dell'intera linea A. Problemi si sono verificati anche alle stazioni "profonde" sulla tratta Vittorio Emanuele-Furio Camillo, che sono caratterizzate dalla presenza di sole scale mobili sia per l'ingresso che per l'uscita.

Per quanto riguarda il primato delle stazioni chiuse, in testa c'è quella di Re di Roma con 26 ore e 25 minuti a cui va aggiunto il periodo di chiusura di nove giorni consecutivi dal 24 marzo al 2 aprile. Seguono Vittorio Emanuele e San Giovanni (quest'ultima soprattutto a causa di manifestazioni e quindi per cause esogene).

La Metro A è stata la peggiore in termini di numero di eventi e monte ore degli stessi, rileva Acos. Occorre considerare, tuttavia, che dalla metà del 2022 sulla linea sono stati avviati lavori di sostituzione integrale dell'armamento, di aggiornamento del sistema di telecomando e dell’impianto informazioni al pubblico.

Il 2022 della Metro B è stato caratterizzato dalle chiusure, frequenti, della tratta Bologna-Jonio nel bimestre febbraio-marzo, ma anche da eventi come il cedimento della sede ferroviaria del 6 ottobre 2022 che ha determinato la chiusura per oltre 3 ore della tratta Piramide-Laurentina. Sono eventi, conclude il report Acos, "che pongono ragionevoli dubbi sull’integrità dell’infrastruttura stessa".