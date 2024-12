Il deputato della Lega Antonio Angelucci litiga in strada con un automobilista: insulti e sputi Un video riprende il deputato della Lega Antonio Angelucci discutere animatamente con un automobilista in strada. Solo l’intervento della security ha evitato che venissero alle mani. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Natascia Grbic

19 CONDIVISIONI condividi chiudi

Il deputato leghista Antonio Angelucci che litiga in strada con un automobilista: il video, pubblicato dalla pagina social Welcome to Favelas, è diventato virale in pochissime ore. Cosa sia successo e la dinamica dell'episodio non sono ancora chiare: le immagini però mostrano un uomo, molto alterato, offendere il deputato in modo pesante. Solo l'intervento della security del deputato ha evitato che la situazione degenerasse e i due arrivassero alle mani. Nel frattempo, sono volati anche un po' di sputi.

Il video su Welcome to Favelas

"A Roma, un diverbio per motivi di traffico ha coinvolto il deputato ed editore Antonio Angelucci – si legge sulla pagina social Welcome to Favelas – Durante la lite, scoppiata tra Angelucci e un altro automobilista, i due non sono riusciti a venire alle mani a causa dell’intervento della security personale del deputato. Tuttavia, la situazione è degenerata ugualmente: incapaci di avvicinarsi, i due hanno continuato a litigare a colpi di sputo".

La lite in strada

Chi ha ragione tra i due, non è noto. Dalle immagini si vedono le due auto ferme in strada, di cui una – quella dell'altro automobilista – oltre il segnale di stop. L'auto di Angelucci gli è davanti, e non è difficile immaginare che l'altro abbia dovuto inchiodare per non prenderlo. Come detto, solo da queste immagini non è possibile capire di chi sia la responsabilità. Le vetture non sono venute in contatto, ma l'altro automobilista non ha ben preso l'accaduto, urlando insulti irripetibili ad Angelucci mentre la security cercava di tenerlo distante dal deputato. Dietro, una coda di macchine e curiosi a osservare l'accaduto.