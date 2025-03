video suggerito

Il Comando della polizia locale di Roma risponde al medico rimasto senza patente: "Non è stata persa" Il Comando della polizia locale di Roma Capitale ha smentito le dichiarazioni fatte da un medico di base romano, secondo il quale i vigili urbani gli hanno perso la pantente: "Sta seguendo l'iter previsto e la riavrà".

A cura di Alessia Rabbai

Immagine di repertorio

Sul caso del medico di base, che ha raccontato di non poter fare visite domiciliari ai suoi pazienti, perché i vigili urbani gli hanno perso la patente, Fanpage.it ha contattato il Comando della polizia locale di Roma Capitale, che ha smentito. "La patente di guida del dottore non è stata persa, ma lavorata come da prassi, e sta seguendo l'iter previsto, per consentirne il ritiro al cittadino presso gli uffici del Gruppo Parioli, territorialmente competente". Dal Comando in altre parole chiariscono che "non c'è stato alcun contrattempo né anomalia. Anche la Prefettura ha confermato che quella seguita per la patente di guida del medico è una prassi regolare".

Il Comando della polizia locale rassicura il dottore: riavrà la sua patente

La vicenda è stata riportata da Il Corriere della Sera, in un articolo con il racconto del medico, che ha spiegato di essersi visto togliere la patente di guida e di non riuscire più ad averla indietro, dopo rocamboleschi giri, fino ad arrivare a pensare che gli stessi vigili urbani l'avessero persa. Rimasto per giorni senza documento, non ha potuto fissare gli appuntamenti per le visite domiciliari con i pazienti, perché non poteva circolare. Ma il Comando della polzia locale ha rassicurato il dottore, sul fatto che, come da prassi e secondo i tempi previsti, avrà in dietro il suo documento, perché non è stato perso.

L'episodio risale al 3 febbraio scorso, il medico di base ha raccontato di essere stato affiancato dalle moto della polizia locale, gli agenti gli hanno chiesto chiesto di fermarsi, dicendogli che gli avrebbero tolto la patente. Il dottore indatti, come da lui stesso dichiarato, era alla guida con gli auricolari, ma aveva il telefonino in mano, un comportamento sanzionato dal Codice della strada e per il quale il dottore ha ricevuto 250 euro di multa e ha perso cinque punti.