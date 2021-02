Al Colosseo è stata presentata una mostra che ricostruisce il rapporto tra la città di Roma e quella di Pompei. Si chiama "Pompei 79 d.C. Una storia romana" ed è stata allestita dal Parco archeologico del Colosseo con la collaborazione scientifica del Parco Archeologico di Pompei e del Museo Archeologico Nazionale di Napoli. La stupenda mostra ha anche un altro merito, come fa notare giustamente Repubblica.it: per la prima volta, con una serie di maxi teloni, sono state collocate delle statue (le fotografie delle statue) laddove si pensa potessero trovarsi all'epoca degli antichi romani e cioè tra le arcate dell'anfiteatro Flavio.

Le statue tra le arcate del Colosseo

L'anfiteatro Flavio, così si chiamava in origine, fu completato nell'80 dopo Cristo quando al potere c'era l'imperatore Tito. Il nome Colosseo gli verrà dato soltanto, sembra, a partire dall'VIII secolo dopo Cristo per via della colossale statua di Nerone che si trovava vicino all'anfiteatro. Poteva ospitare quasi 90mila spettatori e si sviluppava in altezza su tre ordini di arcate sovrapposte. Fra le arcate del secondo e del terzo ordine, come dimostrano alcune monete coniate al tempo degli imperatori Tito e Vespasiano, erano collocate delle statue. In totale sarebbero state circa 80 statue di bronzo, il cui colore scuro faceva da contrasto al bianchissimo travertino che riveste la struttura del più famoso monumento della Capitale. "Alla luce di queste possibili raffigurazioni abbiamo tentato, in forma assolutamente astratta, di ricreare al vero e parzialmente questa immagine del Colosseo: forse bella e forse mai esistita ma sicuramente evocativa", hanno spiegato i curatori della mostra.