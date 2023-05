Il Brasile omaggia l’Italia e riproduce la Fontana di Trevi: la copia (in gesso) è alta la metà Anche il Brasile ha la sua fontana di Trevi: la copia del monumento romano, con statue in gesso e fibra di vetro, è stata inaugurata una settimana fa circa. “È un omaggio all’Italia e servirà per rilanciare il turismo nella cittadina termale che la ospita”, dicono da oltreoceano.

A cura di Beatrice Tominic

La fontana di Trevi riprodotta in Brasile, foto da Twitter.

Maestosa, immensa e unica al mondo: così abbiamo sempre conosciuto la fontana di Trevi che svetta nell'omonima piazza dalla seconda metà del Settecento. Da oggi, però, non resterà più sola. In Brasile e, in particolare, in una cittadina termale dello Stato di San Paolo, è stata costruita una copia della famosa fontana romana. Creata, come ricorda la Repubblica, dopo aver chiesto l'autorizzazione al Comune di Roma e inaugurata da appena una settimana, ha le statue in gesso e fibra di vetro. Lo specchio d'acqua, stavolta termale, ha le stesse misure dell'originale, ma è alta poco meno della metà: 11 metri della copia brasiliana contro i 26 dell'originale.

Così si presenta la mini fontana di Trevi a Serra Negra, cittadina ad un migliaio di chilometri più a nord di Brasilia. La località, che conta circa 30mila abitanti, è nota perché è stata la casa del medico nazista Josef Mengele. La scelta di creare una copia della fontana voluta da papa Clemente XII, costata al comune circa 1,6 milioni di real, che corrispondono a circa 300mila euro, è stata presa sperando che possa attrarre un maggior numero di visitatori e visitatrici.

La copia brasiliana della fontana di Trevi

"L'opera attira l'attenzione, siamo certi aumenterà il flusso turistico con conseguente aumento di reddito e posti di lavoro: questo omaggio alla cultura italiana ci aiuterà a rilanciare il turismo", ha dichiarato il direttore della comunicazione di Serra Negra, Tarcio Cacossi. "Così prende forma un nuovo spot turistico di Serra Negra", commenta un utente su Twitter a questo proposito.

Illuminata con 40 proiettori LED, i primi visitatori e le prime visitatrici che si sono trovati di fronte alla copia della fontana di Trevi hanno già iniziato a lanciare le monetine al suo interno, rispettando la storica tradizione romana.