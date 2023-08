I Vigili del fuoco salutano il cane eroe di Amatrice, Norcia e Rigopiano: “Ciao Artù, grazie di tutto” Artù, Australian Kelpie del nucleo cinofili di Volpiano, è stato in prima linea in tutte le principali emergenze nazionali degli ultimi 15 anni: dal terremoto in Emilia Romagna nel 2012 a quello di Amatrice e Norcia quattro anni dopo, fino alla tragedia di Rigopiano.

A cura di Teresa Fallavollita

"Ciao Artù, grazie per tutto quello che hai fatto". Il sobrio messaggio comparso venerdì 11 agosto sul profilo Twitter dei Vigili del fuoco nasconde in verità un cordoglio ben più profondo per la scomparsa di Artù, Australian Kelpie del nucleo cinofili di Volpiano e primo della sua razza canina a entrare nella squadra dei caschi rossi. Artù è stato in prima fila in tutte le principali emergenze che hanno riguardato la penisola nel corso degli ultimi quindici anni: dal terremoto in Emilia Romagna a quello di Amatrice e Norcia, alla tragedia di Rigopiano.

Il lungo servizio di Artù nei Vigili del fuoco

"Oggi se n’è andato Artù, del nucleo cinofili di Volpiano" hanno comunicato i Vigili del fuoco con un tweet datato 11 agosto. Artù è stato il loro fidato compagno di squadra per più di un decennio, fondamentale il suo lavoro di ricerca e soccorso che ha portato al salvataggio di decine e decine di persone. Il cane, primo Australian Kelpie della storia dei caschi rossi, ha operato in gran parte della penisola, prendendo parte alle principali emergenze nazionali: nel 2012 è stato impiegato per gli interventi dopo il terremoto che ha messo in ginocchio l'Emilia Romagna, mentre quattro anni dopo si trovava ad Amatrice, dove la violenta scossa della notte del 24 agosto 2016 ha provocato 299 vittime tra quelle registrate in paese, ad Arquata e Accumoli. Due mesi più tardi, a inizio novembre, ha preso parte alle ricerche dei dispersi dopo il terremoto di Norcia del 30 ottobre dello stesso anno e nel gennaio 2017 si trovava sul campo in Abruzzo, a Rigopiano, dove una valanga ha travolto il resort di Farindola provocando la morte di 29 delle 40 persone presenti.

Il ricordo dei suoi compagni

"Ne abbiamo fatte davvero tante io e te, in 15 anni sei stato un Amico Unico e prezioso e oggi prima di andartene mi hai aspettato per salutarmi l'ultima volta. Grazie di tutto Artù. Buon ponte" è il toccante messaggio condiviso su Facebook dalla Vigile del fuoco Ali Turzi, sua compagna nelle operazioni. Ma sono numerose le dichiarazioni di affetto e riconoscenza espresse sui social in questi giorni: "Te ne sei andato in punta di piedi con il tuo sguardo inconfondibile. Un super cane e soprattutto un super collega. Dal 2008 al 2018 hai dato il tuo prezioso contributo per salvare tante vite. Le giornate senza la tua compagnia saranno sicuramente più vuote. Buon ponte Tully, ti vorrò sempre bene. Grazie di tutto amico mio", il saluto di un altro collega.