I tassisti paralizzano via del Corso e il centro di Roma, alla stazione Termini non si trova un taxi I tassisti si sono dati appuntamento oggi in via del Corso per protestare nuovamente contro il Ddl Concorrenza che, secondo i conducenti delle auto bianche, danneggerebbe il loro lavoro.

A cura di Enrico Tata

Taxi introvabili a Roma Termini e centro della Capitale paralizzato dalla protesta dei tassisti. Via del Corso è occupata da centinaia di manifestanti ed è attualmente chiusa al traffico veicolare e ai pedoni.

I tassisti si sono dati appuntamento oggi in via del Corso per protestare nuovamente contro il Ddl Concorrenza che, secondo i conducenti delle auto bianche, danneggerebbe il loro lavoro. Nello specifico i conducenti chiedono lo stralcio dell'articolo 10 del provvedimento, che prevede la liberalizzazione della categoria.

Tutte le strade e tutti gli accessi per palazzo Chigi sono stati transennati per impedire l'accesso ai manifestanti. Ieri alcuni tassisti si sono incatenati alle ringhiere che delimitano piazza Colonna e la scorsa settimana, con l'obiettivo di arrivare davanti al palazzo del Governo, sono rimasti per diversi minuti all'interno della Galleria Alberto Sordi, con le forze dell'ordine che presidiavano l'esterno. Attualmente polizia è schierata in assetto anti sommossa e continua a monitorare la situazione. Sono stati esplosi petardi e sono stati accesi fumogeni, ma per ora non si segnalano particolari emergenze.

I tassisti sostengono che anche domani sarà una giornata di protesta. Intanto alla stazione Termini di Roma è quasi impossibile trovare un taxi.

"Noi stiamo cercando di stemperare le tensioni, ma evidentemente c'è qualcuno che a Palazzo Chigi che malconsiglia Draghi. Ad esempio sui tassisti, ditemi voi in un momento economico planetario come questo perché infilare 40mila lavoratori in un decreto senza nessuna motivazione", ha dichiarato il leader della Lega, Matteo Salvini.