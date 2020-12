Sono cominciate le vaccinazioni anti-Covid in tutti i principali ospedali del Lazio e anche, quindi, al Policlinico Gemelli, al quale spettavano 50 delle prime 900 dosi di vaccino Pfizer-Biontech destinate alla regione amministrata da Nicola Zingaretti. Al Gemelli le vaccinazioni sono cominciate ieri, ma già a partire da oggi, fa sapere la Regione Lazio, dovrebbe cominciare ad arrivare la seconda fornitura di dosi: oltre 44mila in tutto il territorio di cui 1.950 saranno destinate proprio al policlinico romano e serviranno per proseguire la vaccinazione del personale sanitario. L'ospedale conta di arrivare a vaccinare circa 400 dipendenti al giorno per un totale complessivo di oltre 6mila sanitari che si sono dichiarati disponibili ad essere vaccinati. I sanitari già vaccinati hanno tutti ricevuto una spilla da attaccare sul camice con la scritta: "Io mi sono vaccinato – Covid-19".

Il direttore sanitario del Gemelli: "Momento emozionante, è l'inizio di una nuova stagione"

"La prima sirena, quella della polizia che ha scortato la consegna delle dosi, è la prima bella sirena che abbiamo sentito dall'inizio dell'anno. È un momento emozionante per noi che l'abbiamo vissuto, è l'inizio di una nuova stagione. Siamo stati inseguiti da un killer seriale, che per alcuni mesi ci ha costretto ad accelerare, cambiare strada, cambiare corsia. Ora siamo noi all'inseguimento e comincia davvero una stagione nuova, che man mano parte dai vaccinatori, dagli operatori e poi si estenderà a tutta la popolazione", ha dichiarato il direttore sanitario del Gemelli, Andrea Cambieri, ai microfoni di Fanpage.it

I primi vaccinati al Gemelli

Al Policlinico Gemelli i primi vaccinati sono stati proprio il dottor Ambieri, l'infermiera Carmen Nuzzo, l'infermiere Marco Ruggiu, l'infermiera Raffaella Del Sesto e l'infermiera Eleonora Bazzanti. Le prime vaccinazioni sono state effettuate al Gemelli ieri, 28 dicembre. Come anticipato, la prossima fornitura del vaccino Pfizer BionTech dovrebbe arrivare a breve in Italia e al Gemelli verranno vaccinate altre 2mila persone tra il personale sanitario che lavora nella struttura romana.