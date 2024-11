video suggerito

I riscaldamenti a Roma si accendono oggi 15 novembre: regole e orari per la stagione invernale 2024-25 Da oggi, venerdì 15 novembre, si accendono i riscaldamenti a Roma fino al 7 aprile 2025, dopo l'ordinanza del sindaco Gualtieri che ha posticipato l'accensione di due settimane. I termosifoni potranno restare accesi in una fascia oraria compresa tra le 5 e le 23 per un massimo di 11 ore giornaliere.

Oggi, venerdì 15 novembre 2024, si accendono i riscaldamenti su tutto il territorio di Roma fino al 7 aprile 2025. Un'ordinanza firmata dal sindaco Gualtieri aveva disposto il posticipo dell'accensione, che era prevista il 1 novembre, secondo le indicazioni della Zona Climatica D in cui la Capitale è inserita. I termosifoni potranno essere accesi quotidianamente fino al 7 aprile 2025 per un massimo di 11 ore giornaliere, comprese tra le ore 5 e le ore 23. Il regolamento prevede 19 gradi come temperatura massima (con tolleranza di 2 gradi) all'interno degli edifici.

Quando si accendono i riscaldamenti a Roma e quando è previsto lo spegnimento

L'accensione dei riscaldamenti a Roma è prevista per venerdì 15 novembre 2024. Gli impianti di riscaldamento potranno restare accesi fino al 7 aprile 2025, cioè per 4 mesi e venti giorni.

Per quante ore al giorno si possono accendere i termosifoni e a quale temperatura

Secondo l'ordinanza firmata dal sindaco Gualtieri, i termosifoni possono essere accesi ogni giorno per un massimo di 11 ore giornaliere, comprese tra le ore 5 e le ore 23. Solitamente i condomini decidono di tenere accese le caldaie condominiali dalle 10 alle 20, oppure, con pausa all'ora di pranzo, dalle 7 alle 12 e dalle 16 alle 21.

All'interno degli edifici la temperatura massima consentita, con tolleranza di 2 gradi, è 19 gradi. Negli edifici per attività industriali, artigianali e simili la temperatura prevista è di 17 gradi.

Sono previste deroghe per le seguenti categorie:

strutture sanitarie,

case di riposo,

scuole materne,

asili nidi,

piscine,

saune,

sedi diplomatiche non ubicate in edifici condominiali.

Le multe e sanzioni per chi non rispetta le norme sui riscaldamenti a Roma

La multa per il mancato rispetto delle norme sull'accensione dei termosifoni prevede una multa compresa tra 500 e 3mila euro.

L'art. 15, comma 5, del decreto legislativo n. 192/2005 prevede che "Il proprietario o il conduttore dell'unita' immobiliare, l'amministratore del condominio, o l'eventuale terzo che se ne è assunta la responsabilità (…) è punito con la sanzione amministrativa non inferiore a 500 euro e non superiore a 3000 euro".

Quando hanno acceso i riscaldamenti le altre province del Lazio nelle zone climatiche C, D ed E

Nel Lazio sono presenti zone che rientrano in zona climatica C, come la parte costiera della provincia di Latina e una piccola parte del litorale della provincia di Roma (accensione dei riscaldamenti dal 15 novembre al 31 marzo), in zona climatica D, come Roma, gran parte della provincia e delle province di Viterbo e Frosinone, e in zona climatica E, in cui sono inserite tutte le zone montuose delle province di Roma, Frosinone e Viterbo e tutta la provincia di Rieti (riscaldamenti accesi dal 15 ottobre al 15 aprile fino a 14 ore giornaliere)