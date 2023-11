I migliori licei di Roma secondo la classifica Eduscopio 2023: Righi e Visconti in vetta Pubblicata l’edizione 2023 della classifica Eduscopio della Fondazione Agnelli sulle scuole di tutta Italia. A Roma il Righi si conferma tra i licei scientifici, mentre sale al primo posto tra i licei classici il Visconti.

A cura di Enrico Tata

Se tra i licei scientifici il Righi ha confermato il primato anche per il 2023, per quanto riguarda i licei classici di Roma e provincia c'è stata una vera e propria rivoluzione sul podio. È online da oggi, 22 novembre 2023, la nuova edizione della ricerca Eduscopio.it della Fondazione Agnelli, con tutti i dati aggiornati sulle scuole superiori per valutare quelle che preparano meglio agli studi universitari o al lavoro dopo il diploma di maturità.

Come detto, per quanto riguarda i licei scientifici di Roma e provincia, c'è una conferma al primo posto: anche per il 2023, infatti, il liceo Augusto Righi si piazza al primo posto. Il Cavour sale dal terzo al secondo posto, mentre il Morgagni scende al quarto. Sul terzo gradino del podio sale invece il liceo Vito Volterra di Ciampino.

Nella classifica dei licei classici, come detto, il podio è completamente diverso rispetto a quello dell'anno scorso. Nel 2022 al primo posto c'era il Giulio Cesare, seguito dall'Augusto e dal Tasso. Quest'anno al primo posto c'è il Visconti, seguito dal Mamiani e dal Vittorio Emanuele II. Il Giulio Cesare è sceso al quinto posto, l'Augusto al nono e il Tasso al sesto.

Nei licei linguistici è primo l'Edoardo Amaldi, Roma, che sale di una posizione rispetto allo scorso anno. Per gli artistici ci sono Sant'Orsola, non statale, e Caravaggio. Per quanto riguarda gli istituti tecnico economici, primo posto per il Livia Bottardi, mentre al primo posto della classifica degli istituti tecnico tecnologici c'è il Leonardo Da Vinci di Fiumicino.

Quali sono i migliori licei classici di Roma e provincia 2023

Ennio Quirino Visconti, Roma Terenzio Mamiani, Roma, Vittorio Emanuele II, Roma Francesco Vivona, Roma Giulio Cesare, Roma Torquato Tasso, Roma Luciano Manara, Roma Cornelio Tacito, Roma Augusto, Roma Bertrand Russell, Roma

La classifica dei migliori licei scientifici di Roma 2023

Augusto Righi, Rma Camillo Cavour, Roma Vito Volterra, Ciampino Giovanni Battista Morgagni, Roma, Amedeo Avogadro, Roma Aristotele, Roma Giuseppe Peano, Roma Vittorio Emanuele II, Roma Terenzio Mamiani, Roma Renzo Levi, Roma

L'elenco dei licei linguistici di Roma nella classifica di Eduscopio 2023

Edoardo Amaldi, Roma Renzo Levi – Comunità Ebraica Roma Cornelio Tacito, Roma James Joyce, Ariccia Lazzaro Spallanzani Tivoli

I migliori licei artistici

Sant'Orsola, Roma Caravaggio, Roma Enzo Rossi, Roma Alessandro Caravillani, Roma Paolo Mercuri, Marino Is Via di Ripetta, Roma

I licei di Scienze Umane in classifica

Giordano Bruno, Roma Eugenio Montale, Roma Margherita di Savoia, Roma Vittoria Colonna, Roma Benedetto da Norcia, Roma

L'elenco dei migliori istituti tecnico-economici e tecnologici di Roma

Istituti tecnico economici:

Livia Bottardi, Roma Cristoforo Colombo, Roma Piazza della Resistenza, Monterotondo Lucio Lombardo Radice, Roma Paolo Toscanelli, Roma

Istituti tecnico tecnologici: