I lavoratori della Yokhohama di Tivoli denunciano: "Ci hanno licenziato su Whatsapp" La denuncia arriva da quindici lavoratori dello stabilimento Yokohama di Tivoli, provincia di Roma. Nella storica fabbrica di pneumatici, che in passato è stata di proprietà di Pirelli e Trelleborg e ora della multinazionale Yokohama, i dipendenti della cooperativa sono stati sospesi dall'attività lavorativa.

A cura di Enrico Tata

"Ci hanno licenziato con un semplice messaggio su Whatsapp". La denuncia arriva da quindici lavoratori dello stabilimento Yokohama di Tivoli, provincia di Roma. Nella storica fabbrica di pneumatici, che in passato è stata di proprietà di Pirelli e Trelleborg e ora della multinazionale Yokohama, i dipendenti della cooperativa sono stati sospesi dall’attività lavorativa (quindi anche dal loro stipendio) per un tempo "indefinibile, con conseguenti ripercussioni sul sostentamento delle relative famiglie".

Tale condizione, spiega in una nota la Filt Cgil, "genera inevitabilmente una forte preoccupazione, per i contenuti e per le modalità, in tutti i lavoratori che operano in appalto presso il sito produttivo Yokohama. Ci giunge inoltre notizia di alcune nuove assunzioni all’interno del consorzio e/o cooperative che operano in appalto per espletare verosimilmente le lavorazioni non più operate dai lavoratori senza stipendio".

Si tratterebbe, spiegano i sindacalisti "di un anomalo “turnover” che sostituirebbe questi lavoratori “licenziati” per assumerne altri lavoratori ai quali vengono applicate condizioni contrattuali di minor tutela, meno diritti e meno stipendio. La Filt Cgil sarà al fianco dei lavoratori e attiverà, da subito, ogni azione di lotta necessaria a tutelare i lavoratori lasciati a casa senza lavoro e senza stipendio con un “semplice whatsapp”".

La vicenda è stata ripresa anche da Arturo Scotto, capogruppo del Pd in commissione Lavoro alla Camera: "Non si possono licenziare 15 lavoratori via whatsap. Da un giorno all'altro e senza nemmeno un'interlocuzione preventiva con il sindacato vengono buttati fuori dal lavoro e lasciati senza stipendio. E' quanto ha deciso di fare la multinazionale che ha acquisito il vecchio stabilimento della Pirelli disapplicando il Contratto collettivo nazionale e procedendo ad assumere altri lavoratori senza le stesse garanzie"

"Chiederemo con un'interrogazione parlamentare al governo di aprire un tavolo di crisi immediato e far recedere l'azienda dai licenziamenti. In Italia esistono leggi che tutelano i lavoratori che vanno preavvisati con tempi e modalità diverse da un semplice sms. Qui siamo davanti a un sopruso inaccettabile che va stigmatizzato con forza", ha dichiarato Scotto in una nota.