“Ho fame, non mangio da giorni”, va dai carabinieri nel giorno dell’Epifania e loro gli fanno la spesa Non sapeva dove andare, era affamato e infreddolito, così si è presentato alla caserma di Pontecorvo per chiedere aiuto ai carabinieri. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Beatrice Tominic

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

È il giorno dell'Epifania quando un uomo di 46 anni residente in un piccolo paese del Frusinate si presenta nella caserma dei carabinieri di Pontecorvo, in provincia di Frosinone. "Ho freddo e fame, non mangio da tre giorni", dice disperato e visibilmente in difficoltà. A raccogliere l'appello dell'uomo, i carabinieri della stazione locale che lo hanno soccorso, lo hanno aiutato a riprendersi e, infine, lo hanno accompagnato a fare la spesa.

Il racconto del quarantaseienne

"Non mangio, ma non ho soldi per comprare il cibo: non voglio diventare un ladro". Queste le parole del quarantaseienne ai carabinieri che lo hanno accolto in caserma. L'uomo ha spiegato loro la situazione che stava affrontando e per quale ragione si trovasse in queste condizioni. Da quando sono morti i genitori e il fratello, il quarantaseienne vive da solo, nella casa di proprietà della sua famiglia. Ha sempre condotto una vita in condizioni dignitose fino a quando, però, non ha perso il lavoro: da quel momento le cose sono sempre state più difficili per lui.

La richiesta di aiuto ai carabinieri

Una situazione sempre più insostenibile fino a quando, dopo tre giorni di digiuno, non sapendo come fare né a chi rivolgersi, si è presentato nella caserma dei carabinieri il giorno dell'Epifania. I militari hanno immediatamente accolto la richiesta di aiuto dell'uomo e gli hanno offerto un pasto caldo. Hanno ascoltato la sua storia, provandolo a rincuorare e ad assistere come poteva. Dopodiché sono stati loro a donargli cibo e alimenti per aiutarlo anche nei giorni successivi. Il quarantaseienne ha ringraziato i carabinieri. Nel frattempo sono partiti gli accertamenti per assicurarsi che non venga lasciato solo.