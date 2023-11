Ha un problema con la pensione, si cosparge di benzina nella sede Inps e minaccia di darsi fuoco Per un problema alla pensione ha fatto irruzione nella sede Inps e ha minacciato di darsi fuoco. I carabinieri lo hanno bloccato ed è stato trasportato con l’ambulanza in ospedale.

A cura di Alessia Rabbai

Momenti di paura all'interno della sede Inps di via Umberto Quintavalle in zona Tuscolana a Roma. Un uomo di sessant'anni, pensionato, si è cosparso di benzina e ha minacciato di darsi fuoco. Ad impedire che si togliesse la vita o che comunque si procurasse delle ustioni gravi, sono stati i carabinieri del Nuncleo Radiomobile, che sono prontamente intervenuti e l'hanno bloccato. L'episodio si è verificato nella mattinata di oggi, lunedì 6 novembre. Secondo le informazioni apprese l'uomo è entrato nella sede Inps, era molto agitato e ha chiesto all'ufficio aiuto per risolvergli una problematica relativa alla sua pensione.

Gli addetti che erano di turno in quel momento però gli avrebbero risposto che non potevano farlo, perché "non era l'ufficio territorialmente competente". Alla risposta quindi di rivolgersi altrove in preda all'agitazione si è cosparso di liquido infiammabile, probabilmente benzina, e ha minacciato di accedere una fiamma. Nel frattempo chi era di turno nella sede Inps è riuscito a chiamare il Numero Unico delle Emergenze 112 e a chiedere l'intervento urgente delle forze dell'ordine, per un uomo che appunto voleva tentare il gesto estremo. I militari sono giunti in breve tempo e sono riusciti a fermarlo e a metterlo al sicuro.

Sul posto è stato necessario anche l'intervento dei vigili del fuoco del Comando provinciale di Roma, che sono arrivati con una squadra e del personale sanitario in ambulanza. L'uomo è stato affidato alle cure dei paramedici, che lo hanno soccorso e trasportato al Policlinico di Tor Vergata. Arrivato al pronto soccorso del nosocomio romano è stato sottoposto agli accertamenti del caso. Da quanto si apprende le sue condizioni di salute, grazie all'intervento tempestivo dei militari, non desterebbero particolare preoccupazione.