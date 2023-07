Guns N’ Roses e Ultimo in concerto a Roma: le modifiche alla viabilità il 7, l’8 e il 10 luglio Previste modifiche alla viabilità con strade chiuse, divieti di sosta, limitazioni ai bus da venerdì 7 luglio a lunedì 10 per i concerti di Ultimo allo Stadio Olimpico e i Guns N’ Roses al Circo Massimo.

A cura di Beatrice Tominic

Fine settimana di musica nella capitale che ospita i concerti dei Guns N' Roses e Ultimo. La band statunitense si esibisce sabato 8 luglio al Circo Massimo, mentre il cantante romano canta allo Stadio Olimpico questa sera, sabato 8 e lunedì 10 luglio: previsti circa 45mila spettatori nel primo caso, stadio sold out per tutte e tre le date nel secondo.

Vista la grande affluenza, sono state disposte, soprattutto per la serata di domani, delle modifiche alla viabilità nelle vie limitrofe: divieti di sosta, strade chiuse, limitazioni nel percorso dei bus. Prevista inoltre la chiusura della stazione della metropolitana Circo Massimo. Per i concerti di Ultimo, invece, attivate le modifiche al traffico utilizzate in occasione delle partite di calcio.

Guns N' Roses al Circo Massimo: divieti di sosta e strade chiuse

Le prime modifiche al traffico in vista del concerto dei Guns N' Roses di sabato 8 luglio sono iniziate tra mercoledì e giovedì scorsi: su via dei Cerchi, tra Porta Capena e via di San Teodoro, sono scattati i divieti di sosta. Nei giorni successivi, fino alla fine del concerto, i divieti di sosta scattano su:

via del Circo Massimo,

Clivo dei Publicii,

piazza Bocca della Verità

sull'ultimo tatto di via dei Cerchi, tra via di San Teodoro e piazza Bocca della Verità,

piazzale Ugo La Malfa,

un tratto di lungotevere Aventino e di viale Aventino (attenzione alla segnaletica).

Limitazioni al parcheggio su via delle Terme Deciane e a piazza d Santa Prisca (eccetto i veicoli a servizio delle persone con disabilità), mentre per le persone con disabilità sono disponibili i parcheggi di via delle Terme Deciane, parte di piazzale Ugo la Malfa, via di Valle Murcia e piazza di Santa Sabina.

Dalle 20 di venerdì 7 luglio, partono le chiusure al traffico che interessano:

via del Circo Massimo;

piazzale Ugo La Malfa;

via della Greca;

via dell'Ara Massima di Ercole;

via delle Terme Deciane;

il lungotevere Aventino (tra piazza dell'Emporio e via di Santa Maria in Cosmedin); via di Santa Maria in Cosmedin.

Dalle 18 di sabato, infine, potrebbe chiudere anche via di San Gregorio; viale Aventino; piazza Bocca della Verità; via Petroselli e via del Teatro di Marcello.

Mezzi pubblici: deviazioni dei bus e il servizio di metropolitana

Cambiamenti anche per i mezzi pubblici. Per evitare affollamenti, chiusa la stazione della linea B della metropolitana di Circo Massimo: è possibile però, usufruire del servizio su ferro scendendo alla fermata precedente o alla successiva (Colosseo e Piramide). A causa delle chiusure al traffico di alcune vie e piazze vicino al Circo Massimo cambia anche il percorso degli autobus, in particolare delle linee:

30,

44,

75,

81,

83,

118,

160,

170,

628,

715,

716,

781,

n716,

nMC,

nME,

C3,

3NAV,

Nella giornata di domenica, possibile deviazione per 85 e 87.

Modifiche alla viabilità per i concerti di Ultimo

Come anticipato, qualche modifica riguarda anche il concerto di Ultimo, allo Stadio Olimpico venerdì 7, sabato 8 e lunedì 10 luglio. Previsto il consueto schema per la sosta previsto in occasione delle partite di calcio: divieti di parcheggio attorno allo stadio ma anche aree di sosta dedicate agli spettatori, come ad esempio quelle di piazzale Clodio e del Villaggio Olimpico. Possibili, infine, temporanee chiusure al traffico.