Guasto sulla linea dell’Alta Velocità Roma-Napoli ad Anagni: treni in ritardo fino a 80 minuti Treni in ritardo fino a 80 minuti sulla linea ferroviaria dell’Alta Velocità Roma-Napoli. Un guasto nei pressi di Anagni sta facendo registrare forti rallentamenti.

A cura di Alessia Rabbai

Grossi rallentamenti sulla linea ferroviaria dell'Alta Velocità Roma-Napoli verso il capoluogo campano. I disagi nel pomeriggio di martedì 31 ottobre, la serata di Halloween. Da quanto si apprende a causarli sarebbe un guasto, che per cause non note e ancora in corso d'accertamento si è registrato nei pressi di Anagni, nel territorio della provincia di Frosinone. I ritardi sono inziati dalle ore 18.15 e si attende l'arrivo dei tecnici di Trenitalia, che si occuperanno di risolvere il guasto, ripristinando il servizio nel minor tempo possibile. I treni portano ritardi fino a ottanta minuti, possono essere instradati su percorsi alternativi.