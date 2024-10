video suggerito

Guasto a San Pietro: treni cancellati e ritardi fino a un’ora tra Roma, Viterbo e Civitavecchia Treni in ritardo fino ad un’ora e cancellazioni lungo le linee Fl3 ed Fl5 per un guasto alla stazione di San Pietro. Mercoledì nero per i pendolari, che si spostano tra Roma, Viterbo e Civitavecchia. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Alessia Rabbai

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Un tabellone con ritardi e cancellazioni alla stazione di Roma San Pietro

Un guasto alla stazione di San Pietro ha mandato in tilt la circolazione ferroviaria lungo le linee ferroviarie Fl3 Roma-Viterbo e Fl5 Roma-Civitavecchia. I tabelloni presenti nelle stazioni ferroviarie segnalano cancellazioni e ritardi fino a un'ora. Il disservizio si è registrato intorno alle ore 16.15, Trenitalia fa sapere ai viaggiatori di aver richiesto "l'intervento dei tecnici per consentire al più presto la regolare ripresa della circolazione ferroviaria".



Un mercoledì pomeriggio di passione per i pendolari, che si spostano tra Roma e la sua provincia, l'ennesimo. Banchine strapiene nelle stazioni, tantissime le persone in attesa dell'arrivo dei convogli al rientro da lavoro. Specialmente per quanto riguarda la Fl3 che collega Roma a Viterbo, le ultime due settimane hanno registrato frequenti disagi, tra inconvenienti dovuti al maltempo e il caos treni a Roma del 2 ottobre scorso. Disservizi che hanno messo a dura prova la pazienza di chi quotidianamente si sposta prendendo i mezzi pubblici, e che ogni giorno uscendo di casa si domanda quale sarà il problema della giornata e a che ora riuscirà a tornare.

Guasto a San Pietro: l'elenco dei treni in ritardo e cancellati

Per il guasto alla stazione di San Pietro sono inevitabili i disagi per i passeggeri. Sul sito ufficiale di Trenitalia è possibile leggere l'elenco aggiornato dei treni in ritardo e cancellati. I treni Alta Velocità, Intercity e Regionali possono registrare un maggior tempo di percorrenza fino a 60 minuti.

Leggi anche Come e quando richiedere il rimborso del biglietto dei treni dopo ritardi e cancellazioni oggi a Roma

Il treno FB 8613 Genova Piazza Principe (12:10) – Roma Termini (17:03) può registrare un maggior tempo di percorrenza fino a 70 minuti;

I treni Regionali possono subire limitazioni di percorso e cancellazioni.