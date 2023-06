Gualtieri contro le foto dei vip ai rifiuti: “Non sono gli ultimi difensori del decoro di Roma” Non sono piaciute al sindaco Roberto Gualtieri le foto, poi diventate virali, pubblicate dai vip riguardo la situazione rifiuti a Roma. “Non è un tema che si può trattare con facile ironia”.

A cura di Natascia Grbic

Da diverso tempo i vari personaggi dello spettacolo, soprattutto quelli che abitano in centro, pubblicano foto e video della capitale sommersa dall'immondizia. Immagini che diventano virali e che ovviamente fanno discutere, soprattutto nel caso di una città come Roma che da tempo soffre l'emergenza rifiuta.

Ultimo, in ordine di tempo, l'attore Alessandro Gassman, che ha pubblicato una foto dei famosi cassonetti ad anfora che tanto avevano fatto discutere quando sono stati inaugurati nel 2020, durante l'amministrazione Raggi. Cestini che in molti hanno giudicato inadatti a contenere i rifiuti prodotti nel centro storico, attraversato da migliaia di turisti ogni giorno.

Questa ‘moda' dei vip di fotografare i rifiuti non piace però al sindaco di Roma Roberto Gualtieri e all'assessora ai Rifiuti Sabrina Alfonsi, che lo hanno definito un tema che non è possibile trattare "facendo facile ironia, o peggio ancora, attribuendo ai personaggi famosi che postano sui social la foto del cassonetto ricolmo il ruolo di ultimi difensori del decoro di Roma". Anche se, specificano, "nessuno vuole far finta di non vedere i problemi di pulizia e decoro della città che ci sono ancora e che vanno risolti".

"Nessuno ha alzato le mani davanti a un fantomatico destino ineluttabile e respingere al mittente questa narrazione di Roma come città abulica e rassegnata al peggio è il motivo principale per cui ho deciso di replicare – le parole di Gualtieri – Noi non ci siamo affatto arresi, né rassegnati al luogo comune che Roma non può essere cambiata. Abbiamo approvato un Piano Rifiuti che ha l'ambizione di portare entro pochi anni la città fuori dall'emergenza permanente, grazie alla costruzione degli impianti necessari".

Sindaco e assessora hanno dichiarato che i risultati già ci sono e che Roma non versa più nella fase di emergenza degli scorsi anni. "Certo, c'è ancora tanto da fare – concludono – Bisogna tenere alta la guardia, perché la spinta al miglioramento, lento ma continuo, non si esaurisca, e soprattutto che non abbiano spazio i tentativi di fermare il rinnovamento da parte di chi vuole mantenere lo status quo o pensa di poter trattare una materia complessa come quella dei rifiuti in modo ideologico".