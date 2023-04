Grave incidente a Latina, moto si scontra con un’auto: 20enne in condizioni disperate Grave incidente nel pomeriggio di oggi a Latina: un ragazzo di vent’anni è rimasto gravemente ferito dopo che la sua moto si è scontrato con un’auto condotta da una 25enne.

Grave incidente nel pomeriggio di oggi a Latina. Un ragazzo di vent'anni è rimasto gravemente ferito in un incidente avvenuto tra via Chiesuola e strada Piscinara Destra. Sul posto gli agenti della Polizia Locale per i rilievi del caso, e i mezzi del 118 per soccorrere il ferito, trasportato d'urgenza a Roma con l'eliambulanza.

La ragazza alla guida della macchina, una giovane di venticinque anni, ha riportato solo lievi ferite nello scontro. È stata portata in ospedale per gli accertamenti e per lo stato di shock e panico in cui versava in seguito all'incidente.

La dinamica del sinistro è ancora al vaglio della Polizia Locale. Secondo le prime informazioni il ragazzo alla guida della moto ha fatto un volo di diversi metri in seguito alla scontro con l'auto, cadendo nei campi adiacenti alla strada. La giovane alla guida della macchina si è fermata a prestare soccorso, chiamando il 112 e chiedendo l'intervento del personale sanitario.

Le condizioni del ragazzo sono apparse sin da subito molto gravi. Gli operatori presenti sul posto hanno deciso di far intervenire l'elicottero, in modo da non perdere tempo prezioso e trasferire il ferito in un ospedale attrezzato della capitale.

Le indagini sulla dinamica sono in corso. Gli agenti della Polizia Locale vaglieranno, nel caso siano presenti, eventuali telecamere di sorveglianza presenti nella zona, in modo da fare luce sull'accaduto. La 25enne alla guida dell'auto sarà sottoposta, come da prassi, ai test per verificare l'eventuale presenza nel sangue di alcol e droga. Esami che si fanno di routine nel caso di incidenti, soprattutto se gravi.