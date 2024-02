Gli asportano un testicolo per errore: la Asl dovrà risarcirlo con 10mila euro L’asportazione è avvenuta durante un’operazione eseguita all’interno di un ospedale di Viterbo: il paziente aveva chiesto poco meno di 18mila euro per danni fisici, psicologici e spese legali. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Beatrice Tominic

Immagine di repertorio

Un errore in sala operatoria è costato un testicolo ad un paziente nel Viterbese. È successo circa due anni fa ad un uomo che si è visto asportare un testicolo durante un intervento chirurgico. Così, per quanto avvenuto, ha deciso di chiamare a giudizio la Asl per accertare la presunta responsabilità per il risarcimento dei danni da medical mal practice, a seguito di inguinotomia destra. A chiarire il danno è stato un consulente tecnico d'ufficio: per questo la Asl dovrà pagare 10mila euro al paziente.

L'intervento sul testicolo: "Non necessario"

Un provvedimento come l'asportazione di un testicolo viene preso soltanto quando ci sono sintomi che indicano il rischio di tumore. Secondo quanto esposto dall'accusa, però, il testicolo non sarebbe dovuto essere rimosso, come riporta l'edizione locale de il Messaggero. Questa decisione avrebbe avuto una ricaduta pesante sul paziente a livello fisico e psicologico, con danni facilmente evitabili.

La gestione del sinistro

Tutta la documentazione sul caso è stata inviata al comitato valutazione sinistri (Cvs) della Asl composto da avvocati, medici legali, rappresentanti della società di assicurazioni, un componente della direzione sanitaria e il risk manager aziendale. Sono loro che si occupano di valutare se e come intervenire secondo un'apposita strategia di gestione del sinistro, in vicende come questa ma anche in ottica preventiva. A seguito di un'attenta analisi, il comitato ha valutato che i medici fossero responsabili di quanto accaduto, così è arrivata la proposta di risarcimento, una via alternativa al processo in tribunale.

La proposta di rimborso da parte della Asl

"Novemila euro, in difetto di accettazione 10.000 omnia a totale tacitazione di qualsiasi pretesa". Questa la proposta da parte della Asl nei confronti del paziente a cui è stato rimosso il testicolo. L'uomo aveva chiesto come risarcimento danni 14.101,11 euro a cui si sarebbero dovuti aggiungere 3.500,00 più accessori per spese legali. Anziché aspettare il verdetto del giudice, il paziente ha chiuso la vicenda con un accordo transattivo e riceverà 10mila euro di risarcimento dalla Asl, come stipulato.