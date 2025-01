Giubileo, passi avanti per il Parco di Centocelle: avviati gli espropri dei 19 autodemolitori

video suggerito

A cura di Enrico Tata

Un passo importante in vista della riqualificazione del Parco di Centocelle. Il Comune di Roma ha avviato l'esproprio dei terreni dei 19 autodemolitori ubicati lungo viale Palmiro Togliatti, al confine est del parco. L'area complessiva di cui rientrerà in possesso il Campidoglio si estende su una superfici di 6,2 ettari. Un'area che va a sommarsi alle procedure di acquisto delle aree di proprietà di Ater, altri due ettari, e di Cassa Depositi e Prestiti, 15,7 ettari. In questo modo si completerà l'acquisizione di tutta l'area di Centocelle in vista degli eventi previsti per il Giubileo, comprese le aree che affacciano su viale Palmiro Togliatti e via Papiria, "necessarie alla realizzazione degli interventi previsti dal Masterplan per la complessiva riqualificazione del parco".

Nel 2024, ricorda il Campidoglio, si era già concluso l'esproprio della vecchia pompa di benzina sulla via Casilina, la cosiddetta ‘Bacciocchina', dove sarà realizzata la Casa del Parco per trasformarla in una delle porte di accesso su via Casilina.

"Prosegue con tempi serrati l'azione amministrativa per ricostituire l'integrità del Parco di Centocelle ed eliminare tutte le attività non compatibili con la sua funzione di parco pubblico. Con l'acquisizione di tutti i terreni oggi occupati dagli autodemolitori si potranno, anzitutto, completare le operazioni di riqualificazione ambientale e avviare gli interventi previsti dal masterplan che, nella fascia prospiciente viale Togliatti e in via Papiria, vedranno la realizzazione di nuovi ingressi al parco, la rete dei percorsi oltre ad un importante intervento di forestazione con il quale il patrimonio ambientale del parco verrà completamente rigenerato", ha spiegato Sabrina Alfonsi, assessora all'Agricoltura, ambiente e ciclo dei rifiuti di Roma Capitale.