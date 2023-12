Giovane di 25 anni soccorso nella notte sul Terminillo, è precipitato per 70 metri: è gravissimo A dare l’allarme sono stati i genitori, preoccupati perché non riuscivano a sentirlo dalla mattina del 7 dicembre. Lo hanno trovato nella notte in fondo a un canalone ghiacciato.

A cura di Natascia Grbic

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Immagine di repertorio

Un ragazzo di venticinque anni è stato recuperato in condizioni disperate sul monte Terminillo in provincia di Rieti. Il giovane, disperso dalla mattina del sette dicembre, si trova ora ricoverato all'ospedale Gemelli di Roma in condizioni gravissime. A trovarlo, dopo ore di ricerche, sono state le squadre di Soccorso alpino del Lazio, i Vigili del fuoco, i Carabinieri e la Guardia di finanza: era caduto in fondo a un canale ghiacciato in località Valle degli Angeli per circa settanta metri.

A dare l'allarme sono stati i genitori, che non riuscivano a parlarci dalla mattina del 7 dicembre. Hanno quindi chiamato il 112, il Numero unico per le emergenze che ha attivato immediatamente le squadre di soccorso per rintracciare il 25enne. La sua macchina è stata trovata nel piazzale de La Manga, da dove partono diversi sentieri che portano sulla vetta del Terminillo. Per localizzarlo, i soccorritori hanno usato il Gps del suo cellulare e raggiunto poi con un elicottero dell'Aeronautica militare.

"Durante la notte – dichiara il Soccorso alpino in una nota – sono state acquisite informazioni cruciali sulla posizione dell'alpinista grazie a testimoni che lo avevano avvistato nel corso della giornata e post sui social media. L'intervento è stato reso ancora più efficace con l'arrivo dell'elicottero dell'Aeronautica Militare, il quale, insieme alle squadre a terra, ha permesso ai tecnici del CNSAS di risalire le tracce del disperso anche attraverso la localizzazione della cella telefonica. "L'intervento è stato estremamente complesso, e la presenza del medico del Cnsas è risultata provvidenziale. Il medico è salito a bordo dell'elicottero dell'Aeronautica Militare ed è stato verricellato sul ferito per prestare i primi soccorsi. L'alpinista è stato rapidamente immobilizzato, riscaldato e trasferito in elicottero all'ospedale di Rieti".