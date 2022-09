Giorgio Nappi scomparso da Nettuno, la famiglia: “Probabilmente è in stato confusionale, aiutateci Non si hanno più sue notizie dallo scorso mercoledì, 31 agosto. L’appello della famiglia per ritrovarlo: “Chiunque lo veda, ci chiami”.

A cura di Beatrice Tominic

Foto da Facebook

È scomparso due giorni fa, mercoledì 31 agosto: da quel momento nessuno ha più avuto sue notizie. Giorgio Nappi ha fatto perdere le sue tracce nel pomeriggio di mercoledì scorso alle ore 14: l'ultima volta che è stato visto, nei pressi della Posta centrale di Nettuno, il comune sul litorale laziale in cui vive. "Da quel momento più nulla", scrivono i familiari nell'appello che hanno diramato per provare a rintracciarlo.

L'appello: l'aspetto fisico e come era vestito

I parenti del ragazzo scomparso, preoccupati, hanno fatto girare un collage con le foto del ragazzo e la sua automobile, insieme a qualche riga di descrizione su come era vestito e il suo aspetto fisico. "Al momento della scomparsa indossava una maglietta verde come in foto e dei pantaloncini verdi", scrivono tentando di fornire maggiori informazioni possibili sul suo vestiario. Giorgia Nappi, scomparso da Nettuno, è un ragazzo alto 1 metro e 85 centimetri, ha i capelli corti e castani, come si vede dalle foto in alto e gli occhi azzurri.

Altre informazioni e numero utile

Secondo quanto affermano i familiari che lo stanno cercando, il ragazzo molto probabilmente si troverebbe in stato confusionale e potrebbe essersi allontanato a bordo della sua automobile: si tratta di una Ford Galaxy blu notte a 7 posti. Adesso potrebbe trovarsi ovunque: non si esclude neppure che si trovi ancora nei paraggi della sua cittadina, Nettuno, che si trova sul litorale romano, una sessantina di8 chilometri circa più a sud della capitale. "Chiunque lo rintracci, a Nettuno o in qualsiasi altra zona, è invitato a contattare il numero di telefono 3803498255″, hanno scritto in chiusura dell'appello.