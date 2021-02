"Non mi candido e lo ribadisco perché ho una parola sola. Il centrodestra ha le idee chiare e si metterà al lavoro non appena la situazione Governo si risolverà". Lo ha dichiarato Giorgia Meloni, leader di Fratelli d'Italia, in un'intervista rilasciata a Rds. Non è la prima volta che Meloni ribadisce la sua non candidatura a sindaca di Roma. Già mesi fa ha negato ci fosse la possibilità di una sua corsa al Campidoglio, lasciando intendere che non ha al momento nessuna intenzione di proporsi come prima cittadina. "Abbiamo le idee molto chiare su quello che serve a Roma – ha continuato Meloni – e sono felice che Raggi si sia finalmente svegliata alla fine della sua consiliatura sulla vicenda dei poteri di Roma Capitale, messo sempre in primo piano da Fratelli d'Italia e ignorato dalle altre forze politiche in tutti questi anni. Se serve daremo una mano ma anche per questo serve un altro sindaco".

La lettera di Meloni a Raggi

E proprio sulla richiesta della prima cittadina di convocare un tavolo con le opposizioni per discutere della richiesta di poteri speciali per Roma, Giorgia Meloni aveva inviato una lettera a Virginia Raggi per dichiarare la propria "disponibilità a collaborare". "Mi consenta però di segnalarle l'estremo ritardo con il quale lei arriva a proporre l'istituzione di un tavolo di confronto sui poteri speciali e le risorse per la Capitale, un'iniziativa che noi sosteniamo da quasi cinque anni e che lei avrebbe dovuto far sua all'inizio della sua consiliatura – ha scritto Meloni nella lettera – Questo non è avvenuto, e ancora oggi i tempi di avvio di questa iniziativa non sono chiari nella sua lettera, che non riporta una data di convocazione né un preciso cronoprogramma. E anche questo non fa ben sperare sulla reale volontà di raggiungere l'obiettivo".

Ancora nessun candidato per il centrodestra

Al momento il centrodestra non ha ancora un candidato sindaco per la città di Roma. Il leader della Lega Matteo Salvini aveva lasciato intendere che sarebbe stato un personaggio nuovo alla politica istituzionale, più manager che politico. Insomma, un profilo più tecnico e non legato ai partiti. La formazione del Governo Draghi, con Lega a favore e Fratelli d'Italia contro, potrebbe però cambiare gli equilibri delle prossime elezioni. Senza contare che dovrebbe essere Giorgia Meloni ad avere l'ultima parola sul candidato sindaco prescelto del centrodestra per Roma,