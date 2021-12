Giallo a Monterotondo: trovato il cadavere di un uomo in un campo Macabro rinvenimento a Monterotondo, dove il cadavere di un uomo di 60 anni è stato rinvenuto all’interno di un campo. Si indaga a 360 gradi.

A cura di Alessia Rabbai

Immagine di repertorio

Il cadavere di un uomo è stato rinvenuto in un campo a Monterotondo. Giallo alle porte di Roma, dove il giorno di Natale è avvenuto il macabro ritrovamento. La vittima da quanto si apprende sarebbe un sessantenne di nazionalità romena, per il quale non c'è stato purtroppo nulla da fare. A dare l'allarme sabato 25 dicembre è stato un passante, che ha notato quella che sembrava essere una sagoma umana. Arrivata la segnalazione al Numero delle Emergenze 112, sul posto è arrivato il personale sanitario e le forze dell'ordine. Il corpo senza vita dell'uomo giaceva all'interno di un terreno incolto e non c'è stato purtroppo nulla da fare. Non è chiaro come si sia arrivato né le cause del decesso. Sulla vicenda sono in corso le indagini a 360 gradi coordinate dalla Procura, per far luce sull'accaduto. Ancora sono pochissime le informazioni emerse sul ritrovamento del corpo e al momento gli inquirenti non escludono nessuna pista. Non è chiaro infatti perché l'uomo si trovasse in quel luogo, come ci sia arrivato, se sia stato colto da un malore improvviso oppure se qualcuno gli abbia fatto del male. Terminate le verifiche sul posto, la salma è stata trasferita in obitorio, dove si trova a disposizione dell'Autorità Giudiziaria, per lo svolgimento dell'autopsia. I riusultati degli esami autoptici serviranno a chiarire le cause che hanno provicato la morte.

Uomo trovato morto in un fiume la Vigilia di Natale a Vitinia: era scoparso

Feste natalizie drammatiche anche in zona Vitinia a Roma, dove i carabinieri dopo ore di ricerche a seguito di una denuncia di scomparsa hanno ritrovato il cadavere di un anziano di ottantadue anni in un fiume. L'uomo era uscito di casa la mattina del 23 dicembre per andare come suo solito a fare una passeggiata rigenerante tra la natura e per mantenersi in salute. Un'uscita che ha però avuto un tragico esito. Sua moglie, non vedendolo rientrare dopo pranzo ha dato l'allarme, rivolgendosi in caserma. Alla Vigilia di Natale il drammatico rinvenimento, che ha infranto ogni speranza che potesse tornare a casa e riabbracciare i propri cari.