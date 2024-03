Generazione 500 euro: ecco quanto guadagnano gli under 35 a Roma e nel Lazio Uno studio della Cgil rileva come a Roma e nel Lazio oltre il 40% degli impiegati under 35 nel settore privato guadagnano meno di 10.000 euro l’anno. Per il sindacato: “Mentre si commenta con entusiasmo l’aumento del numero degli occupati, non si presta attenzione alla qualità dell’occupazione”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

Non solo la disoccupazione, ma anche il lavoro povero è uno dei grandi problemi che riguarda il nostro paese. Lavoratori che, nonostante un impiego, non riescono ad arrivare a fine mese o a pagare un affitto. Un problema che a Roma e nel Lazio riguarda anche i giovani. Secondo uno studio condotto dalla Cgil su dati Inps sono 4 su 10 i giovani (il 43% per la precisione) che percepiscono una retribuzione annua sotto i 10.000 euro, che vuol dire una paga media mensile tra i 500 e i 600 euro.

Parliamo di 227mila dipendenti del lavoro privato (escluso il lavoro agricolo) Una tendenza che per il sindacato è da attribuire a una discontinuità di lavoro e a contratti part time involontari, a contratti parcellizzati e precari. Nel dettaglio: il 69% lavora con un contratto stagionale o a tempo determinato; il 59% ha un contratto part time; il 54% lavora per soli tre messi all'anno.

I settori dove la precarietà e le basse retribuzioni sono più diffusi sono le attività artistiche e sportive (70%), poi la ristorazione (63%) e i servizi di informazione e comunicazione (52%). Bassi salari e precarietà coinvolgono, anche se in misura minori, i settori privati dell'istruzione (40% e delle professioni mediche e sanitarie (34%).

"Mentre si commenta con entusiasmo l’aumento del numero degli occupati, non si presta attenzione alla qualità dell’occupazione. – si legge nella nota del sindacato – Alla crescita delle persone occupate non corrisponde un miglioramento della qualità dell’occupazione, anzi, si registra un consolidamento e un rafforzamento delle storture del mercato del lavoro della Capitale e del Lazio".

Una condizione che riguarda che tocca in misura maggiore l'occupazione delle giovani donne: "Se gli under 35 con bassissime retribuzioni siano per il 49% donne il 51% uomini, l’incidenza è ben più alta tra le donne. Il 48,2% delle giovani donne che lavorano ha una retribuzioni al di sotto dei 10.000 euro, tra gli uomini si scende al 38,5%, e più in generale la concentrazione delle giovani lavoratrici è più alta nelle classi di retribuzione più bassa".