Gemelli, l'ultimo messaggio del prof Giovanni Scambia è per i giovani medici: "Non smettete di meravigliarvi" Oggi le esequie del direttore scientifico della Fondazione Policlinico Gemelli e primario di ginecologia. L'ultimo messaggio registrato è dedicato ai giovani medici e agli studenti di medicina.

A cura di Redazione Roma

L'ultimo messaggio di Giovanni Scambia è per i giovani colleghi. Il luminare ha registrato il video poco prima di spegnersi lo scorso 20 febbraio a soli 65 anni per un tumore al pancreas, dopo una vita dedicata alla medicina e ai suoi pazienti, con una grande attenzione alla formazione delle nuove generazioni. Le esequie si terranno oggi alle 11.00 nella Chiesa Centrale dell’Università Cattolica del Sacro Cuore, e saranno presiedute da monsignor Claudio Giuliodori che officerà il rito.

"Il nostro viaggio nel passato e nel presente della ginecologia ostetricia del Policlinico Gemelli si conclude qui. – spiega Scambia nel video – Faccio un ultimo messaggio, che voglio lasciare ai giovani che dovranno costruire il futuro della nostra scuola e della nostra clinica. Ed è quello di meravigliarsi dei progressi e delle conquiste così come mi meraviglio ancora io oggi di dove siamo arrivati".

"Quando iniziai non avrei mai pensato di poter dire a una donna con un tumore che dopo la guarigione avrebbe potuto avere un bambino. Eppure oggi è così. Per chi scriverà la nostra storia il mio augurio è di attraversare ancora tante scoperte e tante vittorie, magari con una squadra meravigliosa come la nostra. Grazie a tutti", conclude il medico circondato dall'affetto e dagli applausi dei colleghi. Giovanni Scambia al termine della sua carriera era ordinario di Ginecologia e Ostetricia all’Università Cattolica del Sacro Cuore e Direttore Scientifico della Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli, ruolo nel quale ha dato continuo impulso alla ricerca medica e alla crescita del Policlinico romano.