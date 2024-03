Gatto ferito con un colpo di pistola all’addome: operato d’urgenza per estrarre un proiettile I carabinieri indagano per cercare di risalire al responsabile, che ha sparato ad un gatto. Il micio, nascosto sotto ad un’auto, era ferito all’addome. Operato d’urgenza, i veterinari hanno estratto un proiettile. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

Immagine di repertorio

Momenti di apprensione per il proprietario di un gatto, che lo ha trovato ferito all'addome da un colpo d'arma da fuoco. Il mico è stato operato d'urgenza ed ora è in ripresa. Sull'episodio indagano i carabinieri della Stazione di Tor Bella Monaca, che tentano di risalire al responsabile. L'ipotesi è maltrattamento di animali, per il momento a carico di ignoti.

Il micio era nascosto sotto ad una macchina

I fatti risalgono allo scorso martedì 19 marzo e sono avvenuti in via degli Archetti di Torrenova, nel territorio della periferia Est della Capitale. Un uomo, un operaio romano, uscendo dalla propria abitazione, ha trovato il proprio gatto nascosto sotto ad una macchina. Il micio è abituato a stare fuori casa e il padrone era tranquillo, perché di solito lo lasciava passeggiare all'aperto e lui restava vicino casa, non si era mai allontanato troppo. Ma stavolta qualcosa nel suo comportamento lo ha insospettito: il gatto era nascosto sotto alla macchina, miagolava con fatica e non si muoveva.

Il gatto operato d'urgenza aveva un proiettile nell'addome

Il proprietario ha provato a chiamare il gatto, ma c'era qualcosa che non andava. Si è allarmato quando ha notato che era ferito all'addome. Pensando in un primo momento che lo avessero investito, lo ha preso e portato subito in una clinica veterinaria. I veterinari lo hanno visitato, notando un foro sull'addome. Hanno spiegato al proprietario che era stato ferito con un colpo d'arma da fuoco e che era necessario operarlo d'urgenza. I veterinari dunque hanno estratto il proiettile e i carabinieri lo hanno sequestrato, per successivi ulteriori accertamenti. Il micio fortunatamente ora sta bene e sta in fase di ripresa.