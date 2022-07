Furto in chiesa: il ladro si ruba le tovaglie liturgiche dell’altare Il video delle telecamere di sicurezza installate nelle navate e nel presbiterio ha inchiodato l’autore del fatto: si tratta di un uomo di 51 anni del posto, già noto per precedenti reati.

A cura di Enrico Tata

Due tovaglie per altare di grande valore. Questo il bottino di un ladro che si è introdotto all'interno della chiesa della Santisima Concezione che si trova nel centro storico del comune di Civitavecchia, il porto a Nord di Roma. Stando a quanto si apprende, a dare l'allarme è stato il sacerdote, che si è accorto del furto di due tovaglie per l'altare. Il video delle telecamere di sicurezza installate nelle navate e nel presbiterio ha inchiodato l'autore del fatto: si tratta di un uomo di 51 anni del posto, già noto per precedenti reati. I carabinieri della stazione di Civitavecchia l'hanno bloccato per le vie del centro storico dopo pochi minuti e con sé aveva ancora la refurtiva. Processato con il rito direttissimo presso il tribunale di Civitavecchia (che ha convalidato il suo arresto), l'uomo è stato condotto in carcere. Questa mattina i carabinieri, come si vede nella fotografia pubblicata nella nota, hanno riconsegnato le tovaglie direttamente al sacerdote. Il parroco, don Fabio Casilli, ha ringraziato i militari.

A Civitavecchia oggi si sono svolte questa mattina le celebrazioni per il 157esimo anniversario di fondazione del Corpo delle Capitanerie di porto. Per questo è stata deposta una corona di alloro al monumento dei Caduti del mare. Presente anche il vescovo della Diocesi di Civitavecchia, Gianrico Ruzza. "Vogliamo proiettare il Corpo verso il futuro, ma rimanendo custodi dei valori e della memoria di tutti coloro che hanno contribuito, a volte sino all'estremo sacrificio, a farci essere quello che siamo oggi, un'Organizzazione moderna e vicina ai cittadini", ha dichiarato il Contrammiraglio Filippo Marini, Direttore Marittimo del Lazio, nel corso della cerimonia che si è svolta nel Piazzale d'Armi del Forte Michelangelo di Civitavecchia.